Goiás recebe novas doses de vacina contra a dengue; veja quem pode se imunizar

Imunizantes serão para primeira e segunda aplicação do esquema vacinal

Gabriella Pinheiro - 16 de julho de 2024

Estudos iniciais indicam que vacinas podem impedir agravamento da doença mesmo com nova variante. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), começou a distribuição de mais de 30 mil doses de vacinas contra a dengue no estado.

No total, conforme a pasta, estão sendo oferecidas 38.721 imunizantes da Qdenga para serem utilizados na primeira e segunda aplicação do esquema vacinal.

De acordo com a SES, a distribuição teve início na segunda-feira (15) e seguirá de forma gradual até o fim da semana, uma vez que as vacinas serão entregues, a priori, para as regionais responsáveis por repassar às cidades.

Até o momento, apenas Goiânia pegou as doses, na sexta-feira (12), devido a proximidade. A imunização acontecerá em todos os postos da capital, exceto no Centro Municipal de Vacinação (CMV).

Podem se vacinar crianças e adolescentes com idade entre 06 e 16 anos, além de adultos de até 59 anos, que tenham se imunizado em abril deste ano.

Cenário

Segundo dados do painél da SES, durante todo o ano, o estado registrou 244.495 mil casos confirmados da doença, além de mais de 390 mil notificados. A adesão da população à vacinação segue abaixo do recomendado.

Conforme o Governo, foram constatadas 330 óbitos pela doença.