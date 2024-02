Morte de adolescente na porta de colégio em Anápolis foi motivada por briga em jogo online

Suspeitos já foram localizados pela CPE e encaminhados para Central de Flagrantes

Karina Ribeiro - 20 de fevereiro de 2024

Imagem mostra área onde estudante morreu isolada. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

A desavença durante uma transmissão ao vivo de uma partida do jogo Free Fire, ocorrida na noite da segunda-feira (19), foi o motivo que levou a uma briga em frente ao Colégio Estadual Leiny Lopes, no Parque Calixtópolis, em Anápolis, na manhã desta terça-feira (20).

Conforme o delegado Wlisses Valentim, os adolescentes discutiram durante a live e decidiram “resolver a situação” com o estudante na porta do colégio no dia posterior.

“O irmão mais velho de um dos meninos que estava participando do jogo chegou acompanhado com a mãe dele, que estava com um martelo, e ele, de posse de uma faca, acabaram esfaqueando os meninos”, resumiu o delegado.

O trio – mãe, estudante e irmão mais velho – inclusive, foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Conforme o delegado, dois outros adolescentes também ficaram feridos e foram transferidos para o Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA) – sendo um deles em estado grave.