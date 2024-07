Adolescente de Anápolis morre aos 12 anos e gera grande comoção nas redes sociais

"Nunca imaginei que aquele abraço de segunda-feira seria uma despedida", lamentou uma pessoa próxima

Gabriella Pinheiro - 24 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Maria Fernanda Borges de Abreu, de 12 anos, não resistiu e teve a morte confirmada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a adolescente foi admitida nesta terça-feira (23) após apresentar febre e dores de garganta.

Sintomas que surgiram durante uma viagem com a família ao Lago Serra da Mesa. Um laudo médico deverá determinar a causa do falecimento.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos expressaram pesar pela perda precoce e prestaram condolências aos familiares.

“Estou em choque! Minha princesinha. Nossa felicidade se transformou em um grande pesadelo. Nunca imaginei que aquele abraço de segunda-feira seria uma despedida”, lamentou uma pessoa próxima.

“Meu Deus, quanta tristeza. Meus sentimentos, que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos”, comentou um internauta.

Em nota divulgada nas redes sociais, a escola Sesi Jaiara, onde a menor estudava, lamentou o ocorrido e manifestou pesar pela partida precoce da jovem.

“É com extremo pesar que a Escola SESI Jaiara comunica o falecimento de Maria Fernanda Borges de Abreu, 12 anos, aluna do Ensino Fundamental II. Lamentamos imensamente essa perda. Condolências aos familiares, amigos e colegas. Ela está sendo velada no Pax Primavera”, diz.

O velório ocorreu na sala 02 do Pax Primavera, restrito a pessoas próximas. Informações sobre o sepultamento ainda não foram divulgadas.