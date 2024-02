Parentes e amigos se despedem de aluno assassinado próximo a colégio de Anápolis

Cortejo sairá de igreja localizada no bairro onde jovem morava com sentido ao Cemitério Park

Samuel Leão - 21 de fevereiro de 2024

Imagem mostra parentes e amigos durante velório de jovem assassinado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

O cortejo com o corpo do adolescente Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, está marcado para sair da Igreja Assembleia de Deus Ministério Aliança Eterna a partir das 13h20 com destino ao Cemitério Park.

Dezenas de pessoas se reúnem no local desde às 20h da terça-feira (20) – horas após dele ter sido assassinado em frente ao Colégio Estadual Leiny Lopes – no Parque Calixtópolis.

No local, amigos e familiares se despedem do garoto. Além disso, em um gesto de solidariedade à família – coroas de flores foram encaminhadas em nome do governador Ronaldo Caiado e da secretária estadual de Educação, Fátima Gavioli.

O episódio que vitimou o adolescente e aluno do Colégio Estadual Leiny Lopes ocorreu no fim da manhã de terça quando ele foi morto a facadas por o irmão mais velho de outro aluno da unidade – com quem tinha tido uma desavença durante uma live do jogo Free Fire.