6 palavras que têm acento e muita gente esquece de colocar

Para falar e ouvir elas somos ótimos, agora para escrever é que sempre acontece uma pequena falha de memória na hora de colocar o acento ou outra coisa

Magno Oliver - 22 de fevereiro de 2024

Existem algumas palavras que possuem acento, só que na hora de escrever muita gente esquece completamente de colocar e elas acabam ganhando outro sentido.

No universo da língua portuguesa, pequenos detalhes podem fazer toda a diferença, principalmente na hora da escrita de uma palavra.

Entre esses detalhes estão os acentos, que muitas vezes são esquecidos, mesmo em palavras que exigem essa marcação para diferenciar alguns detalhes.

Esses acentos podem alterar significativamente o sentido e a pronúncia das palavras, por isso é essencial estar atento a eles.

1. Açaí

A fruta típica da região amazônica também exige um acento agudo no “i”, pois é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. As pessoas esquecem frequentemente o acento em “açaí” por ela não ser de origem portuguesa, o que pode dificultar a memorização do acento.

Além disso, a pronúncia natural da palavra não enfatiza a sílaba tônica, o que pode levar algumas pessoas a esquecerem o danado.

2. Vovô / Vovó

O termo carinhoso para avô também exige um acento circunflexo no segundo “o”, indicando que é uma palavra oxítona terminada em ditongo. Muitas vezes confundem o acento de “vovó” e “vovô” devido à semelhança na pronúncia e à falta de atenção aos detalhes ortográficos de cada.

Ambas as palavras são formas carinhosas de se referir aos avós, sendo “vovó” utilizada para avó e “vovô” para avô. A diferença entre elas está no gênero (feminino para “vovó” e masculino para “vovô”) e no acento circunflexo sobre a última vogal, que indica a tonicidade da palavra.

3. Pôde / Pode

A palavra “pôde” tem acento porque é uma forma do verbo “poder” conjugada no passado e indicando capacidade. O acento circunflexo sobre o “o” indica que se trata da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo.

Já “pode” é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder, indicando uma capacidade ou permissão no momento presente.

4. Incômodo / Incomodo

Elas são parecidas, porém, bastante confundíveis devido à semelhança na pronúncia e à falta de atenção aos detalhes ortográficos. A palavra “incômodo” é substantivo que se refere a um desconforto e “incomodo” é conjugação do verbo incomodar.

5. É / E

Essa reina no WhatsApp. A palavra “é” tem acento porque é um verbo no presente do indicativo, que indica uma afirmação ou identificação. O acento agudo sobre o “é” serve para diferenciá-lo da preposição “e”, que indica uma relação de adição ou inclusão.

Muitas pessoas podem confundir “é” com “e” devido à semelhança na pronúncia e à falta de atenção à presença do acento.

6. Pôr / Por

Por fim, o verbo que indica colocar algo em determinado lugar requer um acento circunflexo no “o” para diferenciá-lo da preposição “por”.

