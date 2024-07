A moeda de R$ 1 que está na sua carteira pode valer R$ 30 mil e você não sabe

Item chegou ao patamar de raridade de colecionador e sua recompensa no mundo de coleções pode chegar a um veículo seminovo no mercado

Magno Oliver - 10 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/TikTok/NumismáticaCultural)

Em tempos de PIX, cartão de crédito, pagamento por aproximação e afins, ter uma moeda guardada no bolso é algo extremamente raro.

No entanto, se você é uma daquelas pessoas que guardam moedas e que ainda tenha alguma com fabricação antiga, saiba que você pode embolsar uma grana.

No universo numismático, essas raridades diferenciadas e valiosas chegam a atingir valores além de seus nominais registrados nas frentes das moedas.

A linhagem de R$ 1 do bem-te-vi, por exemplo, tem um passado que remonta aos primórdios da cunhagem de moedas raríssimas. E o que a torna mais rara, é que essa fabricação saiu com poucas unidades.

O canal no TikTok @numismaticacultural publicou um modelo que está com certa dificuldade de ser encontrado no mercado de coleções de moedas.

Datada de 1994 e com encerramento em 2019, a produção tomou um alto valor de comercialização no ambiente dos colecionadores, sendo avaliada em mais de R$ 30 mil.

Trata-se da moeda em comemoração aos 25 anos de lançamento do plano real do Brasil. A edição traz o cunho de R$ 1,00 e o escudo do bem-te-vi no verso.

Existem hoje, segundo o catálogo de moedas, milhões de unidades dos exemplares. O item apresenta na sua estrutura e também nas laterais uma área de bordas desiguais, um lado mais fino, enquanto o outro é um pouco mais grosso que as cunhagens comuns.

Além disso, ela está desalinhada e conta com alto relevo com destaque para o desenho do pássaro centralizado na cunhagem da moeda.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração em seus catálogos especializados.

O canal indica para que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook e anuncie que está com um exemplar para venda.

Por fim, se você é portador de um modelo como este, deve procurar o pessoal da @numismaticacultural no TikTok logo abaixo, no link.

Atenção leitores e leitoras:

O Portal 6 não faz nenhum tipo de bonificação por estes artefatos, somente os perfis oficiais de coleção raras. Nosso compromisso é com a difusão de informações.

Assim, confira o vídeo completo e surpreenda-se muito:

Ainda não viu?

