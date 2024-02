Detran Goiás começa vistoria de veículos e documentação dos motoristas de transporte escolar

Ação checa condições e documentação dos veículos assim como dos motoristas

Maria Luiza Valeriano - 22 de fevereiro de 2024

Vistorias se encerram em 10 de maio (Foto: Divulgação/Detran)

As vistorias do transporte escolar em todos os municípios goianos começou nesta segunda-feira (19). A ação, que visa conferir as condições de circulação e documentação dos veículos e condutores, se encerrará em 10 de maio.

Realizada a cada semestre, a aprovação possui validade até 30 de agosto, setembro ou outubro, a depender da cidade.

Assim sendo, cabe à prefeitura disponibilizar a documentação exigida e a relação de veículos de acordo com o calendário disponível no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran).

A administração de Goiânia terá que apresentar os veículos em um único dia, previsto para 10 de maio.

Segundo o calendário, o dia 08 de maio será a vez de Aparecida de Goiânia. Já Anápolis deve passar pela vistoria nos dias 08 e 09 de maio.

Atualmente, o estado possui aproximadamente 5 mil veículos de transporte escolar, entre eles ônibus, micro-ônibus, vans e kombis e, caso haja alguma reprovação ou não comparecimento, as vistorias deverão ser realizadas até o dia 28 de junho, na sede do Detran, em Goiânia.

Para além da segunda chance, a prefeitura que não submeter os veículos ou que seja reprovada novamente poderá responder a uma Ação Civil.

Vale ressaltar que, para transportar estudantes, o condutor deve ter habilitação na categoria D ou E, possuir mais de 21 anos, ter registro de curso específico para transporte escolar, certidão negativa de antecedentes criminais e ainda não ter cometido mais de uma infração gravíssima no último ano.

Além disso, o motorista também é sujeito a um exame toxicológico a cada 30 meses.