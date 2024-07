Artistas de Anápolis também se apresentam no Arraiana 2024; confira todos os nomes

Dentre divulgados, estão cantores, grupo de quadrilha junina e ministérios de louvor

Samuel Leão - 24 de julho de 2024

Arraiana 2023. (Foto: Bruno Velasco)

A edição de 2024 do Arraiana contará com diversos artistas locais que se vão se apresentar e prometem embalar a população local. O evento começa neste sábado (27) e vai até 31 de julho, no estádio Jonas Duarte, e terá um dia voltado para atrações religiosas.

Dentre os selecionados, sugeridos pelo Conselho Municipal de Cultura, estão cantores solo, um grupo de quadrilha junina e ministérios de louvor de igrejas da cidade.

Os profissionais revezarão o palco na abertura dos shows principais, que acontecem entre os cinco dias de espetáculo. No sábado (27), data das atrações do mundo religioso, a programação terá uma missa campal, com o bispo Dom Dilmo, que ocorre antes do show do padre Fábio de Mello.

Já no domingo (28), o embalo começa com a Quadrilha Junina Veraneio, e é seguido pelo DJ Sterzi, pelo grupo de Forró Asa Branca, Os Pakitos e, por fim, a artista Cida Oliveira. Na sequência, Ícaro e Gilmar fecham a noite.

Na segunda-feira (29), o estilo predominante volta a ser o gospel, com apresentações dos Ministérios Ágape, Altíssimo Worship, Ligados em Cristo e Atitude. Por fim, a dupla Lucas & Pâmella abre para o show de Jefferson Suellen, juntamente com o grupo Fhop.

O penúltimo dia do festival, na terça-feira (30), terá os artistas locais Flávio Robbie, Gabriel Aquino, o grupo Esquema 10, a dupla Deny & Luiz, Carlinhos Trivelli, Serbêto Mesário, Juão Pedro e João Paulo e, por fim, a banda Liebe. Ao final da apresentação dos locais, Hugo & Guilherme sobem ao palco.

Para fechar, na quarta-feira (31), se apresentam Julia Lyssa, João Henrique & Marcão, Thalia & Thaleia, Vinicius & Venâncio, Felipe Felps e Deivyd & Julio, abrindo os trabalhos para o “Embaixador” Gusttavo Lima encerrar o festival.

Durante todos os dias, os portões abrem às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos mediante a troca por alimentos não perecíveis, que variam de acordo com cada dia.

Confira aqui quais são os alimentos e locais de troca disponíveis.