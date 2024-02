Ele passou 10h trabalhando com entregas e mostrou quanto ganhou no final

Além do preço faturado, jovem ainda compartilhou quando precisou gastar com combustível e internautas ficaram surpresos

Gabriella Licia - 22 de fevereiro de 2024

Motociclista explicou quanto é possível faturar e quanto precisou investir durante as 10h trabalhadas. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Um motociclista brasileiro viralizou após publicar um vídeo mostrando como foi trabalhar durante 10h seguidas em um dia comum na Austrália. Porém, o que mais surpreendeu a internet foi o quanto ele recebeu pelo serviço.

O imigrante, identificado como Gabriel, utiliza o perfil para compartilhar com os seguidores como trabalhar no exterior pode compensar. Na ocasião, ele explicou que foi ao primeiro restaurante para pegar o primeiro pedido e já saiu com três entregas.

Durante o decorrer das cenas, é possível perceber que as chamadas para entregas são consecutivas. Em determinadas, ele precisa subir até os apartamentos para deixar as encomendas, em outras não há necessidade.

Ao final do dia, foi possível faturar $ 106 dólares australianos, o equivalente a R$ 343, na plataforma Doordash (semelhante ao Ifood), e $ 264 (cerca de R$ 854), totalizando R$ 1.197 em 10h como motoboy.

O mais impressionante é que Gabriel respondeu o comentário de um seguidor informando que gastou apenas $ 10 com combustível. Ou seja, menos de R$ 33 de investimento e mais de R$ 1.100 de lucro.

Os internautas ficaram animados com o valor e alguns cogitaram se mudar para o país oceânico.

Assista!