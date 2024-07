6 carnes ideais para fazer hambúrguer: vai ficar melhor que os da lanchonete

Se você é fã de um bom sanduíche caseiro, preparamos essa lista especialmente para você

Pedro Ribeiro - 13 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/ Paola Carosella)

Começou o fim de semana! E nada melhor do que aquele combo: um delicioso hambúrguer, refri e batatas fritas.

No entanto, não tem nada pior do que gastar dinheiro com uma comida nada saborosa e se decepcionar com o seu pedido.

Pois bem, se você quer se deliciar com um hambúrguer feito em casa, você precisa de uma boa carne que é essencial para dar sabor ao seu preparo.

1. Carne Angus

Para começar, temos uma carne bastante conhecida por sua suculência e sabor intenso, a carne de gado Angus.

Essa é uma excelente opção para o seu hambúrguer.

Isso porque, ela possui uma quantidade ideal de marmoreio, o que contribui para manter o preparo suculento e saboroso.

Com uma boa maionese caseira e aquele bacon no ponto, seu lanche fica excelente.

2. Cupim de boi

Talvez você já sabe que o cupim é muito bom naquele churrascão. Porém, ele também vai muito bem no seu sanduíche.

O sabor desse corte é diferenciado, além de ser super macio.

Para os amantes do bom hambúrguer gourmet, essa é uma ótima opção para quem busca algo diferente e mais gourmet.

3. Carne de porco

Pois é, dá sim para usar carne de porco no seu lanche!

Por se tratar de uma peça extremamente versátil, o corte suíno também fica muito bom no hambúrguer.

Com pequenos toques de gordura, ela pode ser combinada com diversos temperos e condimentos para criar uma refeição deliciosa.

4. Peito de frango

Se você prefere uma carne mais leve e até mais saudável, é bom considerar o hambúrguer de frango.

Para o preparo, use a parte do peito do animal moída. Desse jeito, não vai ter ninguém que não peça pelo menos uma mordidinha.

5. Peito de peru

Muito similar ao frango, o peito de peru é uma alternativa mais magra se você quer evitar gordura demais no seu sanduíche.

A ave é leve e suculenta, e pode ser moída e temperada do seu jeitinho para criar hambúrgueres magníficos.

6. Picanha moída com bacon

Não, você não leu errado. Para muitos a picanha é a carne ideal para um churrasco perfeito.

Mas o que você não sabe é que esse corte também funciona muito bem no hambúrguer!

Misturado com o bacon o preparo fica maravilhoso, além de elevar o nível da sua receita. Pode testar, você nunca mais vai querer fazer de outro jeito.

