PM é preso por agredir e atirar contra motorista de aplicativo que urinava na rua

Tiros atingiram o vidro traseiro esquerdo e o capô do carro conduzido pela vítima

Folhapress - 22 de fevereiro de 2024

Tentativa de homicídio ocorreu na rua Doutor Araújo Castro, na Cachoerinha, zona norte (Foto: Reprodução/Google Street View)

PAULO EDUARDO DIAS

Um policial militar de 53 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio contra um motorista de aplicativo na madrugada desta quarta-feira (21) na zona norte de São Paulo.

O homem, que conduzia um Hyundai HB 20, relatou para agentes que atenderam a ocorrência que teria estacionado o veículo na rua Doutor Araújo Castro para urinar.

Instantes depois uma pessoa apareceu e iniciou as agressões. O morador então deu coronhadas no rosto do motorista, de acordo com o registro da ocorrência.

O motorista então tentou deixar o local, momento em que o mesmo morador atirou duas vezes contra o veículo. Os tiros atingiram o vidro traseiro esquerdo e o capô do carro conduzido pela vítima.

O motorista de aplicativo seguiu até uma unidade da Polícia Militar onde pediu ajuda. Até aquela altura ele não sabia que o agressor era policial.

O homem chegou na delegacia com ferimentos no rosto. Policiais civis confirmaram as marcas de disparos de arma de fogo no carro.

Policiais militares e civis estiveram no endereço e constaram que o morador era um policial militar. No imóvel foram encontradas uma pistola 9 mm e outra calibre 357.

Na delegacia a vítima reconheceu o policial militar como autor da agressão e dos tiros.

O agente, que estava de folga, passou por exames cautelares e de toxicológico no Instituto Médico Legal.

O PM foi encaminhado para ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo, localização ou apreensão de objeto, embriaguez ao volante, lesão corporal e tentativa de homicídio pelo 72º Distrito Policial (Vila Penteado).