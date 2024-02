“Brincalhona, alegre e meiga”: familiares e amigos lamentam morte de anapolina na Irlanda do Norte

Vítima estava grávida e foi atropelada por motorista embriagada na última segunda-feira (19)

Gabriella Licia - 23 de fevereiro de 2024

Valéria tinha 28 anos. Em 2015 começou a participar de campeonatos de futebol. À direita, está na primeira fila, com chuteira rosa. (Foto: Divulgação)

O caso da anapolina que faleceu prematuramente na Irlanda do Norte, na última segunda-feira (19), tem rendido uma imensa comoção nacional e internacional.

Valéria Amorim, de 28 anos, foi atropelada por uma mulher, de 34, identificada como Emma Josephine Feely, e acabou não resistindo aos ferimentos. A vítima estava grávida de seis meses.

A jovem havia se mudado com o esposo, Marcelo, e a filha pequena para o país em 2019. Antes da emigração, a anapolina participava de campeonatos amadores de futebol, através do antigo time do Ajax, de Goiânia.

Ao Portal 6, Janaína Carvalho, antiga parceira de campo de Valéria, desabafou sobre a perda e comentou sobre a amiga ser muito querida por todos.

“Nada podia prever que a partida aconteceria tão cedo. Ela tinha tanta vida pela frente, mas, infelizmente, teve de ir. Vamos lembrar sempre dela, com seu lindo sorriso, o seu jeito lindo, brincalhona, alegre, meiga, sincera, e também das nossa resenhas. Na nossa última conversa, ela me falou que quando voltasse para o Brasil a gente ia jogar muitos futebol juntas, nunca pensei que aquele dia seria nossa despedida. Eu e todas as amigas do futebol feminino de Anápolis nos solidarizamos profundamente com os familiares. Que Deus venha confortar todos eles. Nossa eterna Valéria!”, disse Janaína.

Vaquinha solidária

Para custear os trâmites com o funeral, a família iniciou uma vaquinha na plataforma GoFoundMe. A meta era £ 3 mil, mas até o momento desta publicação, mais de £ 16,7 mil foram arrecadados (cerca de R$ 105.364).

“Em meio ao luto, Marcelo se depara agora com a difícil tarefa de organizar um funeral para sua esposa e ao mesmo tempo tentar dar apoio à filha e à família. Todos sabemos como as despesas funerárias podem ser avassaladoras e a última coisa que queremos é que Marcelo se preocupe com as finanças durante este período já doloroso”, diz o projeto.

Relembre o caso

De acordo com o portal britânico, BBC, Valéria Amorim estava acompanha da mãe e da filha pequena, enquanto caminhavam pela rua Boa Island Road, localizada na vila de Belleek, na Irlanda do Norte.

Por volta de 20h, na última segunda-feira (19), Emma Josephine Feely perdeu o controle do veículo e atingiu a família.

A mãe de Valéria e a filha foram encaminhadas para o hospital da região com ferimentos leves, mas a anapolina não resistiu e faleceu no local.

A suspeita chegou a ser presa. No entanto, foi liberada após pagar £ 500 (cerca de R$ 3.135). Depois da soltura, ela participou de uma videoconferência no Tribunal de Magistrados de Dungannon para ser ouvida.

Na ocasião, a ré demonstrou arrependimento e assumiu que estava embriagada. Inclusive, o teste de bafômetro acusou quase o dobro de álcool permitido.

Além da falta de lucidez, Emma confessou não possuir licença para dirigir no país – o que causou ainda mais revolta na população, familiares e amigos.

Agora, a acusada deverá ingressar em atividades para dependentes químicos, além de ficar proibida de consumir álcool em público.

Uma nova audiência acontecerá no dia 11 de março.