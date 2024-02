Idoso é internado em estado grave após ser linchado por “mostrar as partes”, em Cristalina

Apesar das denúncias, nenhuma testemunha se apresentou para representar criminalmente contra o homem

Da Redação - 23 de fevereiro de 2024

Homem precisou ser internado após represália popular. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 61 anos, precisou ser hospitalizado após sofrer uma represália popular em Cristalina, município do interior de Goiás. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (22).

Após serem acionados, a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros localizaram o homem com diversos hematomas por todo o corpo. Em um primeiro momento, ele foi encaminhado à UPA do município.

Porém, dada a gravidade da condição, as autoridades foram informadas da necessidade de transferência para alguma unidade em Goiânia ou Brasília.

A guarnição da PM realizou entrevistas pela região e apurou que as agressões teriam acontecido como forma de reação ao comportamento do homem que, segundo as testemunhas, está em situação de rua e estaria “mostrando as partes” para pessoas que passavam.

Ele teria até sido detido pela Guarda Municipal mais cedo no mesmo dia. Porém, por falta de vítima para representar, foi solto e retornou ao mesmo local.

Lá, teria voltado a cometer o mesmo delito. O estopim para o linchamento teria sido uma abordagem a uma mulher, em que – além de expor a genitália – ele teria tentado forçar algum tipo de contato.

Os militares procuraram informações da tal vítima, mas não a localizaram para representar criminalmente, tampouco alguma outra pessoa.

O homem também não soube informar quem exatamente teria o agredido, se limitando a dizer que foram “várias pessoas”. Diante da ausência de fatos, a Polícia Civil (PC) terá que realizar uma investigação mais aprofundada.