Homem e segurança particular ofendem mulher com câncer e recepcionista em unidade de saúde: “chatas e feias”

Suspeito ainda teria xingado os policiais militares que, posteriormente, encontraram uma arma de fogo com várias munições no carro dele

Gabriella Pinheiro - 20 de julho de 2024

PM foi acionada após a confusão. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 50 anos, e o segurança particular dele, de 40, protagonizaram uma confusão em uma unidade de saúde de Goiânia – localizada no Setor Bueno – com direito a ofensas a uma mulher com câncer e ataques a policiais e uma recepcionista. O caso ocorreu na tarde de sexta-feira (20).

Tudo teve início quando o suspeito chegou na unidade, que fica no setor Marista, na companhia do segurança e do filho, para realizar alguns exames.

Já na entrada, a recepcionista pediu para que o suspeito entregasse os documentos. Foi quando ele teria jogado o telefone no balcão e falado para que ela procurasse o que queria.

Notando o estado alterado do homem, ela pediu para que ele se acalmasse, momento em que o suspeito iniciou as ofensas afirmando que a profissional era uma inútil, não sabia fazer o serviço e que ela era tão “imprestável” que não deveria sequer trabalhar no local.

Paralelamente, o segurança do suspeito – que endossava o comportamento – passou a ofender uma paciente que está em tratamento de câncer, dizendo que “as mulheres que têm câncer são chatas e feias”. Diante da confusão, a Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

Mesmo com a presença dos militares, o homem – que apresentava sinais de embriaguez – se recusou a acatar as ordens dadas pela equipe e chegou a afirmar para um dos policiais que ele era “muito folgado” e um “soldado vagabundo”.

Durante as diligências, os militares encontraram uma arma de fogo, com 17 munições, dentro do veículo do suspeito. Tanto ele, quanto os objetos, o segurança e um representante do hospital foram levados até a Central de Flagrantes para prestar depoimentos e prosseguir com as medidas cabíveis.