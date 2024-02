Uma história de amizade, curas e celebração através da música

José Fernandes - 23 de fevereiro de 2024

A música é uma forma de escape das dores e angústias. (Foto: Arquivo Pessoal/ José Fernandes)

Hoje foi espetacular! Consegui ver meu pai sorrindo depois de muito tempo!

A música, há séculos, tem sido uma fonte de conforto, alegria e cura para a humanidade. É uma poderosa aliada, capaz de unir corações.

Meu pai, quase 80 anos, pegou sua sanfona e tocou com muita alegria ao lado de um amigo, médico infectologista, unidos pela paixão à música.

Percebi, de imediato, a interação dos dois e me aproximei. O amigo médico conseguiu através da música incentivar meu pai, que praticamente não consegue mais andar sem auxílio, mas continua tocando com excelência. Divertiram-se por mais de três horas. Na plateia, cinco pessoas!

Entre uma música e outra, percebi que o nosso amigo médico estava também celebrando a vitória que sua filha está tendo na batalha contra a leucemia! Todos os exames de controle do tratamento, após quase dois anos, estão normais.

A música é uma forma de escape das dores e angústias. É um refúgio com alívio. Hoje, trouxe alegria e celebração. No encontro musical de hoje, as preocupações foram deixadas de lado. É como se, ao som das melodias, as dificuldades perdessem sua intensidade e a esperança se renovasse.

Para meu pai e todos nós, uma fonte de conforto e renovação de energia, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com mais leveza e esperança.

Também arrisquei algumas acordes! A música foi capaz de nos conectar uns aos outros, e nos elevar além das adversidades do mundo. Foi surreal, celebrar tocando e cantando ao lado do meu pai e do nosso amigo médico.

Que a música seja usada, não apenas como entretenimento, mas como uma poderosa ferramenta para nutrir nossa alma, fortalecer nossos laços e enfrentar os desafios da vida com coragem e serenidade.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.