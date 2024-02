6 sinais de que as pessoas não estão te suportando e querem ver você longe

Ruan Monyel - 24 de fevereiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Amin Alizadeh/Pexels)

Entender os sinais de que as pessoas podem não estar suportando sua presença e querem ver você longe, pode ser delicado, mas é crucial para buscar relações mais saudáveis.

Às vezes, esses gestos são sutis ou até mais evidentes, mas todos eles apontam para uma realidade difícil de encarar: não é todo mundo que vai com a sua cara o tempo todo.

Lembre-se que nem sempre você é o problema, mas é importante fazer uma autoanálise e corrigir os erros quando eles são reais. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba quais são esses gestos.

6 sinais de que as pessoas não estão te suportando e querem ver você longe

1. Evitam falar com você

Um sinal claro de que as pessoas podem não estar te suportando é a diminuição da frequência no contato, seja por mensagens ou diálogos pessoalmente.

Se perceber que as mensagens não são respondidas, ou as conversas se tornaram curtas e superficiais, é melhor repensar nas atitudes.

2. Críticas constantes

Quando alguém está cansado da sua presença, é comum que expressem essa frustração por meio de críticas ou falas debochadas.

Se os comentários negativos foram constantes, seja sobre a sua aparência ou personalidade, o melhor é reverter a situação e fugir de perto dessas pessoas.

3. Não te chamam para o rolê

Continuando a lista, se você notar que está sendo deixado de fora dos rolês em grupo, é um sinal de que querem ver você longe.

Quando as pessoas não querem sua presença, tendem a evitar incluí-lo nos planos, por mais simples que sejam.

4. Te tratam com indiferença

Se você não faz diferença para alguém, é provável que também ela não esteja interessada por suas conquistas ou problemas, e acaba não dando muita bola.

Caso perceba uma falta de interesse por parte das pessoas ao seu redor, pode ser um indicativo de que algo está errado.

5. Evitam contato visual

A linguagem corporal transmite muito mais do que as palavras, e a falta de olho no olho é um gesto que demonstra a antipatia por alguém.

Se as pessoas evitam fazer contato visual, cruzam os braços, viram o corpo ou têm expressões negativas, já está passando da hora de terem uma conversa.

6. Inventam fofocas

Por fim, essa é típica de alguém que não te suporta, criar histórias fictícias ou sair contando coisas íntimas que eram para ser segredo.

Nesse caso, a atitude da pessoa diz muito mais sobre o caráter dela, do que realmente fala sobre você.

