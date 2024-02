Limpador que deixa a geladeira feito nova faz sucesso entre donas de casa

Eletrodoméstico responsável por refrigerar os alimentos é um dos mais prejudicados por estar suscetível à sujidades diárias, seja com comidas, com o cheiro forte ou até mesmo com poeiras

Gabriella Licia - 24 de fevereiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Youtube/Canal Kat Monteiro)

Manter a cozinha limpinha é uma das maiores missões de quem gosta de cozinhar. Mas deixar a geladeira brilhando feito nova, cheirosa e funcionando perfeitamente pode ser ainda mais complicado.

O eletrodoméstico responsável por refrigerar os alimentos é um dos mais prejudicados, por estar suscetível à sujidades diárias, seja com comidas, com o cheiro forte ou até mesmo com poeiras, já que costuma ser pesado e dificilmente arrastado para limpeza.

Então, se você deseja aprender o método mais eficiente para deixar sua geladeira limpinha como se tivesse acabado de sair da loja, é bom conferir o passo a passo que separamos logo abaixo.

A misturinha simples e caseira pode te surpreender na hora da faxina. E vale ressaltar que, quando muito suja, esse item indispensável da cozinha pode acabar prejudicando até mesmo a conta de energia, já que passa a consumir mais. Veja só!

Limpador que deixa a geladeira feito nova faz sucesso entre donas de casa:

1 ½ xícara de água

1/3 xícara de álcool

Algumas colheres de sopa de detergente

Algumas gotas de essência de sua preferência

Bom, primeiramente combine água, álcool e algumas gotas de essência em uma tigela. Adicione o detergente gradualmente, mexendo suavemente para evitar a formação de espuma. Transfira a mistura para um frasco de spray para facilitar a aplicação.

Ao iniciar a limpeza da geladeira, desligue o eletrodoméstico da energia para economizar eletricidade. Remova todos os alimentos e peças removíveis. Use um pano úmido para limpar sujeira e resíduos do interior da geladeira.

Aplique o limpador caseiro em toda a superfície interna, focando especialmente em cantos e áreas propensas à acumulação de germes. Deixe o produto agir por alguns segundos antes de enxaguar e secar completamente.

Não se esqueça de higienizar o exterior da geladeira, incluindo a porta e os puxadores, garantindo uma limpeza completa. Manter esse item isento de sujidades e desinfetado não apenas prolonga sua vida útil, mas também assegura que seus alimentos permaneçam frescos e seguros para o consumo.

