A parte da geladeira que deve ser limpada para fazer a energia vim mais barata

Não estamos falando do congelador, nem mesmo das prateleiras. Afinal, é bem comum que limpemos estes frequentemente

Gabriella Licia - 16 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Dicas para dona de casa/YouTube)

Muito se fala sobre a limpeza dos itens da cozinha, mas quase ninguém sabe sobre uma parte da geladeira que deve ser limpada para amenizar a fatura de energia no fim do mês. Todo mundo realmente se esquece e acaba saindo no prejuízo.

E não, não estamos falando do congelador, nem mesmo das prateleiras. Afinal, é bem comum que limpemos o interior da geladeira esporadicamente, tanto por higiene, quanto por economia.

Mas então, se ficou curioso para saber que lugar é este e como resolver a situação sem dificuldades, é bom conferir o passo a passo que separamos logo abaixo. Já anote todos para que nunca mais sofra com os prejuízos! Veja!

A parte da geladeira que deve ser limpada para fazer a energia vim mais barata:

Bom, se você até aqui sem saber que parte é essa, trata-se das serpentinas do condensador. Essa peça é nada mais e nada menos que aquelas grades na parte traseira da geladeira, onde algumas pessoas colocam as peças de roupas para secarem.

O local pode acumular muita sujeira, por ser responsável pela refrigeração. Com isso, consome ainda mais energia para regular a temperatura do eletrodoméstico.

Logo, para diminuir a fatura de energia, você precisará manter as serpentinas higienizadas.

O passo a passo é simples:

Primeiro, desligue a geladeira da tomada. Depois, remova a grade externa até que consiga acessar o fundo do item. Agora, basta retirar tudo com o aspirador de pó.

Caso encontre alguma resistência de sujeira acumulada, é possível optar por usar uma escova seca. É importante que todas as sujidades saiam no processo para não haver mais interferências na recepção de energia.

Depois de desempoeiradas, as serpentinas do refrigerador passarão a ser mais econômicas na conta de energia da sua casa.

