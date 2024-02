Profissional ensina técnica para resolver barulho na máquina de lavar

Um segredo surpreendente sobre como acabar com o barulho irritante das máquinas de lavar está ganhando destaque nas redes sociais

Magno Oliver - 24 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução / Instagram / Jonasrefrigeracao1)

Uma técnica ótima para resolver e evitar o barulho chato na máquina de lavar ensinada por um profissional chamou atenção das donas de casa.

Compartilhar dicas práticas para resolver problemas domésticos é uma tendência crescente entre influenciadores e especialistas em diversas áreas.

Um truque surpreendente sobre como acabar com o barulho irritante das máquinas de lavar ganhou destaque nas redes sociais e viralizou na internet.

A página no Instagram @jonasrefrigeracao1 publicou um vídeo instrutivo ajudando com uma solução acessível e eficaz para o incômodo do barulho nas máquinas de lavar.

O método compartilhado pelo profissional tem atraído a atenção de milhares de seguidores preocupados com ruídos em suas lavadoras.

A técnica promete silenciar não apenas as máquinas de lavar, mas também as preocupações dos usuários em todo o mundo.

“Sempre quando ela vai centrifugar, começa a se bater muito nas laterais. Então se a sua máquina está se batendo muito na hora da centrifugação, você vai desligar ela da tomada, e vai seguir o seguinte passo a passo.”, diz ele no início da gravação.

Em seguida, ele pede para que você pegue um alicate ou uma chave nº8, retire os três parafusos que ficam atrás da máquina de lavar e remova também a tampa da parte de cima.

Feito isso, ele mostra o problema do barulho. O que acontece é que os tirantes que ficam nas laterais se soltam e a estrutura fica se balançando, enquanto a máquina ligada age na centrifugação.

Para resolver, Jonas explica para realinhar os suportes, encaixar de volta o anel superior para prender os tirantes, depois é só recolocar a tampa, os parafusos e fazer o teste de funcionamento.

Como num passe de mágica, o aparelho volta a funcionar e centrifugar sem um sinal sequer de barulho ou partes soltas.

Desse modo, confira o vídeo completo da história:

