Afinal, como os nascidos em 29 de fevereiro comemoram aniversário?

Ocasião é bem rara e pode voltar a acontecer neste ano. Em Anápolis, desde 2000, menos de 70 pessoas nasceram neste dia

Isabella Valverde - 25 de fevereiro de 2024

São raros os casos de bebês que nascem dia 29 de fevereiro. (Foto: Ilustração/Freepik)

2024 é um ano bissexto e com a aproximação do fim de fevereiro, surge em muitos a dúvida de como os nascidos no dia 29 do mês comemoram o aniversário, se a data ocorre somente de quatro em quatro anos.

Inicialmente, os Cartórios de Registro Civil são essenciais nestes casos, retratando fielmente a realidade dos fatos no registro de nascimento.

“Diante da peculiaridade dos nascimentos em anos bissextos e da importância de garantir a fidedignidade dos registros civis, é de grande importância a atuação dos Cartórios de Registro Civil em Goiás para orientar os pais dos procedimentos necessários para o registro de seus filhos, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos.” explica o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de Goiás (Arpen/GO), Alan Nogueira.

Raros os casos, desde 2000, apenas 69 anapolinos nasceram no dia 29 de fevereiro, tendo uma data única para chamar de sua.

Para se ter uma ideia, conforme dados da Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC Nacional), somente 12 nascimentos foram registrados em Anápolis, em 2020, último ano bissexto.

Porém, a dúvida de muitos é que não existe uma data oficial para se comemorar, já que o ano bissexto ocorre apenas de quatro em quatro anos.

“Não existe uma forma oficial para se comemorar, cabe aos pais e, mais tarde, com um maior entendimento, a própria criança, escolher a data em que gostaria de celebrar de forma anual, seja um dia antes ou depois”, esclareceu a Arpen.