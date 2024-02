iFood esclarece se os entregadores precisam ou não subir para entregar os pedidos

Empresa emitiu novo comunicado e acabou gerando polêmica entre os internautas

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2024

(Foto: Agência Brasil)

Você acha que, ao fazer um pedido de comida por aplicativo pelo Rappi ou iFood, o entregador tem ou não que subir no apartamento/casa para concretizar o pedido?

Os moradores precisam descer até a portaria para buscar suas encomendas? Qual a sua opinião?

Essa polêmica voltou ao centro do debate na internet e deu o que falar entre os seguidores.

A polêmica envolvendo os entregadores do iFood sobre subir para entregar os pedidos envolve questões de segurança, eficiência e políticas da empresa.

Alguns argumentam que é parte do serviço, enquanto outros defendem a opção de não subir, especialmente em prédios sem elevador ou em áreas de risco.

Recentemente, casos envolvendo entregadores pelo iFood geraram discussões a respeito do tema e a empresa resolveu se pronunciar.

Pronunciamento – iFood

“A obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. Se for no condomínio, esse ponto é a portaria. Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores”, explicou Diego Barreto, vice-presidente de estratégias do iFood, em publicação no site da empresa.

Em Fortaleza e na Paraíba, a regra instituída foi a de deixar a entrega na portaria. Já Manaus aprovou um projeto de lei semelhante aos citados anteriormente.

Em novo institucional, publicado agora em 2023, a recomendação é a seguinte:

“No iFood, a recomendação é que a obrigação do entregador ou da entregadora é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa. No caso de um condomínio, esse ponto é a portaria. Descer para pegar o pedido não só agiliza a entrega como demonstra respeito ao trabalho do entregador ou da entregadora, que só pode fazer a seguinte entrega depois de finalizar aquela.”, informa o iFood.

Recomendações gentis aos entregadores

A empresa pede para que os clientes não os deixem esperando por muito tempo e acompanhem sempre o trajeto deles pelo mapa do aplicativo.

Além disso, não se esquecer de informar o código de entrega e dar bom dia, boa tarde, boa noite a quem está te servindo com um trabalho.

Por fim, não esquecer de avaliar e deixar um joinha no app!