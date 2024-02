O truque das domésticas para fazer com que seu banheiro sempre fique cheiroso

Apenas dois ingredientes simples são necessários para manter o cômodo com aroma agradável

Ruan Monyel - 25 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Irmãs Madame)

As domésticas têm um talento especial para manter a casa impecável, e um dos truques mais impressionantes é para garantir que o seu banheiro esteja sempre com um aroma agradável.

O segredo para manter o banheiro com um aroma fresco vai muito além dos produtos disponíveis nas prateleiras dos supermercados.

Apenas dois ingredientes simples são necessários para manter o cômodo com aroma agradável. Ficou curioso? Leia até o fim e saiba como fazer essa receitinha.

O truque das domésticas para fazer com que seu banheiro sempre fique cheiroso

Quem cuida de casa sabe como é complicado manter tudo em ordem, principalmente quando o lar é compartilhado por uma família inteira.

Um dos cômodos que mais precisam de limpeza é o banheiro e uma das formas mais populares de manter o ambiente livre de odores, é através do uso de coisas não convencionais, como vinagre, pois além de limpar, ele tira o mau cheiro.

Mas relaxa! Segundo a dica compartilhada através do canal Imãs Madame, no Youtube, existe um truque prático que garante que o seu banheiro vai ficar livre de fortes odores por até sete dias.

Para isso você vai precisar de detergente neutro e leite de rosas, ambos encontrados com facilidade em um supermercado.

Pegue uma forma de gelo e coloque o detergente nas cavidades, depois adicione uma colher de leite em rosas em cada espaço e misture bem.

Leve o preparo para o congelador até que solidifique completamente, e pronto, o truque já está feito e no ponto certo de ser usado.

Agora basta desenformar um cubo por vez e colocá-lo na caixa de descarga do vaso sanitário, e sempre que ela for acionada, um aroma agradável vai tomar conta do seu banheiro.

A mistura não tem data de validade, deixe no congelador e desenforme uma unidade sempre que for usar, o resultado vai te surpreender. Confira o vídeo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!