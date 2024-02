“Sempre demonstrei disposição” diz Jânio Darrot sobre contar com ajuda de Bruno Peixoto para disputar Prefeitura de Goiânia

Ex-prefeito de Trindade começa a intensificar movimentos para se viabilizar como candidato da base do governador Ronaldo Caiado na capital

Pedro Hara - 25 de fevereiro de 2024

Jânio Darrot é pré-candidato a prefeito de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Gozando da clara predileção do governador Ronaldo Caiado (UB) para uma possível indicação como candidato da base do governo estadual à Prefeitura de Goiânia, o empresário e ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot (MDB), respondeu o ‘6 perguntas para’ desta semana.

Demonstrando muita vontade de disputar o Paço Municipal, ele acena positivamente para uma parceria com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), com quem disputava a preferência de Caiado.

“Sempre demonstrei disposição de estar ao lado do Bruno”, afirma Darrot.

O ex-prefeito de Trindade prefere esconder o jogo quando questionado sobre quem seria o nome para vice-prefeito, deixando a questão para ser discutida após a consolidação da candidatura.

Fugindo da polarização entre PT e PL, que devem lançar candidaturas próprias na capital, Darrot diz que as eleições municipais possuem “características próprias” que as difere das nacionais.

6 perguntas para Jânio Darrot

1. Sua candidatura é fruto de pesquisas qualitativas que apontam que o goianiense prefere um gestor. Vai explorar apenas os feitos da administração em Trindade, ou também quer se mostrar bem-sucedido no setor privado?

Jânio Darrot: Tanto a experiência adquirida na gestão empresarial quanto na gestão pública foram igualmente importantes para me colocar pronto para administrar com capacidade a cidade de Goiânia.

2. Onde você mora na capital e o que costuma fazer na região?

JD: Moro em um apartamento na Avenida T-15, no Setor Bueno.

Aqui bem próximo, no Jardim América, temos a nossa sede administrativa do grupo Jean Darrot, onde são tomadas todas as decisões estratégicas para o bom desempenho de nossa empresa de confecções e também todas as decisões importantes da agropecuária Jean Darrot.

3. Como fugir da polarização que PT e PL vão querer instituir na campanha?

JD: Eleições municipais têm características próprias que diferem das nacionais. Nos municípios, o eleitor prioriza a experiência e capacidade de gestão em detrimento do viés puramente ideológico.

Além disso, a altíssima aprovação do Governador no estado e em Goiânia terá grande influência na decisão de parte significativa do eleitorado em Goiânia.

4. Se consolidar o projeto da candidatura, espera receber o apoio de Bruno Peixoto?

JD: Sempre demonstrei disposição de estar ao lado do Bruno.

O apoio do presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, tem uma grande importância nas eleições deste ano.

5. Paulo Ortegal ou Ana Paula Rezende na vice?

JD: Neste momento, preciso estar focado na consolidação de minha candidatura para, depois, tratar com o Governador e demais líderes da base aliada sobre a definição da chapa completa.

6. Já tem nomes para formatar um futuro programa de governo?

JD: Nos quadros da base aliada, temos pessoas muito experientes e preparadas para idealizar um plano de governo abrangente, ousado, com provisionamento futuro de recursos que garantirão sua realização ao longo de quatro anos.

