Detran estabelece período de suspensão da CNH para motoristas que andam em alta velocidade

Prazos variam de acordo com o histórico do condutor infrator

Pedro Hara - 15 de julho de 2024

Motorista segurando CNH. (Foto: Reprodução)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) anunciou novas regras para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no caso de condutores flagrados trafegando em velocidades superiores a 50% do limite da via.

Antes, a dosagem da pena era de seis meses em qualquer caso. A partir de agora, os prazos podem variar de dois a seis meses, a depender do histórico do motorista.

Caso o condutor não tenha cometido infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, ele será suspenso por apenas dois meses. No entanto, aqueles que forem reincidentes, vão receber pena máxima.