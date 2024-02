Empresa goiana oferece formação gratuita e oportunidades de emprego na área da tecnologia

Após sucesso da primeira edição, desta vez a formação será focada nas áreas de atendimento e sucesso do cliente

Publieditorial - 26 de fevereiro de 2024

Matheus Fai, SDR formado na Auvo, atua atualmente na Quartile. (Foto: Divulgação)

Não é novidade para ninguém que Goiânia é considerada referência no agronegócio. Porém, o que muitos ainda não sabem é que a área da tecnologia, por exemplo, tem crescido cada vez mais em Goiás, trazendo para o estado uma indústria até então pouco explorada.

Diante da falta de mão de obra, por ainda ser relativamente nova no mercado de trabalho, a Auvo Tecnologia e a Poli Digital se juntaram à Able Brasil, e já estão lançando o segundo programa de formação, desta vez, focado na área de sucesso do cliente.

A parceria busca sanar o déficit de profissionais e, para isso, fornecerá formação gratuita.

O programa possui o objetivo encontrar, formar e contratar pessoas capazes para preencher as recorrentes vagas na área de atendimento das empresas de tecnologia.

“O Programa de formação é uma oportunidade única para os interessados em entrar nesse mercado de trabalho promissor. Com a possibilidade de capacitação gratuita e chances reais de contratação, o programa oferece oportunidades para a população de Goiás e supri a demanda das empresas parceiras”, pontua Alberto Filho, CEO da Poli.

“As startups crescem em uma velocidade muito rápida, e isso exige constantemente novos talentos para compor os times. Sabemos que as melhores pessoas talvez ainda não estejam prontas. Esse programa é a oportunidade que faltava”, complementa Gabriel Rodrigues, CEO da Auvo.

O curso tem previsão de duração de seis semanas, tendo 90% das aulas online e ao vivo, das 19h30 às 21h, sendo possível conciliar o trabalho atual com os estudos.

Para participar é simples, não havendo a necessidade de experiência anterior na área. As inscrições seguirão abertas até quinta-feira (29) e os interessados devem preencher o formulário disponível no site da Able Brasil, responder aos dois testes que receberão via e-mail e aguardar a resposta.

Serão priorizados os candidatos de Goiânia com perfis que tenham boa aderência com o posicionamento das empresas.

Ao longo da formação, as participações serão mensuradas de uma forma dinâmica e “gamificada”. Os melhores colocados estarão à disposição das empresas para participar de um processo seletivo com vagas já garantidas.

Vale ressaltar que a capacitação é 100% financiada pelas empresas. Ou seja, para os participantes, além da certificação e da oportunidade real de sair empregado em uma nova carreira, não é preciso investir qualquer quantia.

Com a participação no programa, Matheus Fai, SDR na norte americana Quartile, passou por uma transformação na carreira.

“Eu nem imaginava dois anos atras tudo que aconteceria. Até então, eu era um assistente administrativo no escritório do meu avô. Recebi uma oportunidade na Auvo Tecnologia, onde aprendi técnicas de vendas e argumentação, aprendi a vender por telefone e muitas etapas do processo que me habilitaram a já buscar vôos ainda mais altos no mercado norte-americano, que também lida com escassez de profissionais. Se eu puder te dar uma dica: venha para o mercado da tecnologia, são muitas oportunidades”, afirmou.

Sobre as empresas participantes:

Poli Digital é uma startup goiana que oferece uma ferramenta omnichannel para melhorar o atendimento dos pequenos e médios negócios. A empresa faz parte de um seleto grupo de parceiros do Meta (Facebook) de fornecedores homologados e autorizados a comercializar os serviços de whatsapp em nome do grupo.

Auvo é o maior aplicativo para gestão de equipes de manutenção e assistência técnica do Brasil e América Latina. A empresa tem escritórios em Goiânia e em Florianópolis e vem crescendo em ritmo acelerado.