Lucas Kitão lança pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia com críticas a Vanderlan Cardoso

Vereador diz que pretende "incentivar a discussão interna", pois ainda não existe nenhum nome oficial

Pedro Hara - 27 de fevereiro de 2024

Vereador Lucas Kitão, agora pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. (Foto: Pedro Hara/Portal 6)

Nesta terça-feira (27), Lucas Kitão (PSD) lançou a pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia. O vereador lotou o auditório de um hotel na capital com correligionários e entusiastas do movimento “Reage Goiânia”, criado por ele.

Entre os presentes no evento estava Vilmar Rocha, presidente de honra do PSD. O ex-deputado é um dos incentivadores da pré-candidatura do vereador.

Durante o discurso, Kitão criticou a gestão de Rogério Cruz (Republicanos), a quem chamou de “aventureiro”. Destacou que o prefeito possui um perfil gestor, pois já esteve à frente da Rede Record em Goiás, mas que a ele falta “amor por Goiânia”.

De acordo com o vereador, um dos objetivos ao lançar a pré-candidatura é incentivar a “discussão interna do PSD”, que ainda não lançou nenhum nome de maneira oficial e vive na expectativa pelo aceite do senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Sem citar nominalmente Vanderlan, o vereador disse que existem pessoas mais preocupadas com a eleição em Senador Canedo, cidade onde o pessedista esteve à frente do Executivo, entre 2005 e 2010.

Sobraram farpas também para Jânio Darrot – pré-candidato da base governista e que governou Trindade de 2013 a 2020 – ao dizer que pretender criar projetos próprios para a capital e não ‘importar os que deram certo em Trindade”.