Milhares de aposentados e pensionistas estão comemorando esta novidade

Novidade foi anunciada recentemente e pode ser um alívio no 'bolso' da categoria

Gabriella Pinheiro - 27 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Os milhares de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de todo o Brasil já podem comemorar. Isso porque, em fevereiro, os pagamentos do INSS possuem valor maior do que se comparado aos meses anteriores.

Para a felicidade da categoria, a partir de agora, é possível realizar o saque dos respectivos benefícios. Quer saber mais sobre? Leia até o final e descubra!

Milhares de aposentados e pensionistas estão comemorando esta novidade

Conforme anunciado na última sexta (23), a nova rodada de pagamentos referente ao mês de fevereiro do INSS já foi iniciada e promete contemplar mais de 39 milhões de beneficiários.

Os primeiros a terem a quantia depositada nas respectivas contas serão os aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo.

A justificativa para o aumento dos valores no mês de fevereiro se deve ao reajuste do salário-mínimo que afeta os benefícios previdenciários.

Devido a mudança, 168.062 aposentados e pensionistas, que recebem o piso do INSS, terão direito a sacar R$ 1.412.

Para aqueles que recebem acima do piso, ou seja 868.803 de pessoas, o valor só poderá ser sacado até o dia 1º de março.

As consultas referentes ao extrato do benefício podem ser feitas por meio do portal Meu INSS ou pelo aplicativo oficial do órgão.

Há também a possibilidade de realizar a consulta pela Central de Atendimento 135. Durante o processo, é necessário que o requerente tenha o número do CPF do segurado em mãos e confirme as informações solicitadas. O atendimento é feito de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Do total, 378.167 serão agraciadas com o pagamento referente ao mês de fevereiro. Desses, 5.657.745 são assistenciais e outros 33.379.120 são previdenciários.

É importante destacar que os depósitos são feitos conforme o número final do cartão do benefício. Veja o calendário completo:

Datas de pagamento do INSS em fevereiro

Final 1: 23 de fevereiro

Final 2: 26 de fevereiro

Final 3: 27 de fevereiro

Final 4: 28 de fevereiro

Final 5: 29 de fevereiro

Final 6: 1º de março

Final 7: 4 de março

Final 8: 5 de março

Final 9: 6 de março

Final 0: 7 de março

Para quem ganha mais que o piso nacional

Finais 1 e 6: 1º de março

Finais 2 e 7: 4 de março

Finais 3 e 8: 5 de março

Finais 4 e 9: 6 de março

Finais 5 e 0: 7 de março

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidade!