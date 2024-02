Trabalhadores têm direito a saque de R$ 1.412; consulte se você receberá

Expectativa é que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores possam ser agraciados ainda neste ano

Gabriella Pinheiro - 23 de fevereiro de 2024

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

A nova rodada de pagamento referente ao pagamento do Pis/Pasep em 2024, referente ao ano-base de 2022, foi anunciada pelo Governo Federal. Os trabalhadores considerados aptos para participar da iniciativa têm direito a saque de R$ 1.412.

De acordo com o órgão, os pagamentos para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos tiveram início no último dia 15 e seguirá com base no mês de nascimento de cada beneficiário.

Conforme anunciado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores possam ser agraciados ainda neste ano. Isso simboliza um valor total de R$ 23,9 bilhões.

Todos os valores serão ofertados com base na sequência do mês de nascimento de cada um dos contemplados, tanto para empregados privados quanto para servidores públicos.

A rodada de pagamentos seguirá ocorrendo até o dia 15 de agosto, conforme divulgado no calendário da CEF. A aptidão para conseguir o abono salarial pode ser feita por meio do portal gov.br ou no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Entre os requisitos para receber o benefício, estão: receber até dois salários mínimos mensais em média, estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, atuar com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, em 2022, e ter os dados informados de forma correta pelo empregador ao governo.

É válido destacar que o valor do benefício é correspondente a quantidade de meses trabalhados em 2022. Cada período por mês é equivalente a R$ 117,67 – ou seja, caso a pessoa tenha trabalhado no todo o ano, a quantia a ser recebida é de R$ 1.412.

Veja o calendário correspondente ao Pis/Pasep para os trabalhadores que têm direito a saque:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março

Nascidos em março: a partir de 15 de abril

Nascidos em abril: a partir de 15 de abril

Nascidos em maio: a partir de 15 de maio

Nascidos em junho: a partir de 15 de maio

Nascidos em julho: a partir de 17 de junho

Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho

Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

