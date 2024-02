A melhor fase está chegando para as pessoas desses 3 signos (valeu a espera)

A transição dos astros, além da presença do Sol e de Mercúrio em Peixes pode ser um ótimo fator contribuinte para essas melhorias

Gabriella Licia - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/OG Productionz)

Algumas novidades promissoras aguardam certos signos, que poderão se deparar com a melhor fase de suas vidas. A mudança, que está bem próxima, trará transformações significativas nos próximos dias, deixando nítido como foi importante esperar.

A transição dos astros, além da presença do Sol e de Mercúrio em Peixes pode ser um ótimo fator contribuinte para essas melhorias.

Com as emoções afloradas e a intuição aguçadíssima, as decisões podem se tornar mais certeiras, possibilitando alcançar o sucesso tão almejado, principalmente no campo amoroso e financeiro.

Não ignore os sentidos, pois eles serão cruciais neste ciclo. É aconselhável não desperdiçar as oportunidades de felicidade que surgirem.

Leiam as dicas do horóscopo logo abaixo e descubram os signos que serão mais agraciados (veja com o Sol e ascendente).

A melhor fase está chegando para as pessoas desses 3 signos (valeu a espera):

1. Leão

Os leoninos estão prestes a entrar em um período repleto de novas oportunidades, envolvendo novas relações, atividades e projetos.

Apesar da novidade, a experiência será bem-sucedida. A intensidade característica desse período proporcionará uma energia renovada, mantendo a sensação de estar em casa, graças ao apoio de alguém querido.

Aproveitem cada momento e não se policiem tanto. É hora de ser feliz!

2. Escorpião

Os escorpianos já trazem consigo uma intuição muito boa. Neste momento, ela estará ainda mais aguçada, tendo em vista que este é o ciclo conhecido como paraíso astral de Escorpião.

Uma pessoa muito querida tem se aproximado cada dia mais. Não fujam! Sejam perspicazes, mas permitam-se vivenciar tudo o que o universo predestinar a vocês.

3. Peixes

Os piscianos em breve encontrarão um caminho mais seguro, onde a sensação de confusão dará lugar à certeza.

Projetos serão concretizados com maestria, proporcionando a realização de seus desejos mais profundos.

Além disso, uma única chance baterá à porta do coração. Não deixe ir embora antes de vivenciar uma história incrível.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!