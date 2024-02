Nicole Bahls fica em choque ao descobrir sobre morte de Pelé

Pelé morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. Ele não resistiu a complicações de um câncer no cólon

Folhapress - 28 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Nicole Bahls, 38, ficou surpresa ao descobrir que Pelé morreu.

A modelo participava de um jogo quando mostrou desconhecer a morte do jogador. No “Colônia Bahls” (Multishow), Nicole brincou de “Quem sou eu?” com Lexa, Patrícia Ramos, Zé Vaqueiro e Samira Close. Na dinâmica, Samira Close tentava adivinhar qual personalidade famosa ela era – sem saber que era Pelé.

Para descobrir, Samira perguntou se sua personalidade estava viva. Quando todos responderam que não, Nicole rebateu: “Está vivíssimo o Rei”. “Não, ele morreu”, avisaram os outros participantes.

Nicole se mostrou em choque com a notícia. “Meu Deus, não estava sabendo, não. Sério? Tadinho…”, lamentou a modelo.

