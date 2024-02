6 erros que dão nota zero para os passageiros e os motoristas de aplicativo não perdoam

Evitando essas falhas, você pode garantir uma experiência positiva para si mesmo, para o motorista e aumentar suas estrelas na plataforma de corridas

Magno Oliver - 29 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Juba APP)

Existem alguns erros que são imperdoáveis, dão nota zero para os passageiros e os motoristas de aplicativo não perdoam mesmo.

Quando utilizamos aplicativos de transporte, como a Uber e a 99POP, é comum focarmos nas avaliações de desempenho, atendimento e condução dos motoristas não é mesmo?

No entanto, muitas vezes esquecemos que nós também somos avaliados pelos condutores e é aí que está o “X” da questão. Você também pode receber nota baixa.

Assim, para evitarem ser mal vistos pelos condutores e garantir uma experiência tranquila, é essencial estar ciente dos erros que os passageiros cometem e eles não perdoam na sua avaliação.

Aqui estão alguns deles que separamos para você evitar e aumentar sua moral para conseguir bons motoristas no aplicativo:

6 erros que dão nota zero para os passageiros e os motoristas de aplicativo não perdoam

1. Atrasos

Chegar atrasado para adentrar o carro pode causar estresse e atrasos para o motorista, resultando em uma avaliação negativa e até mesmo na recusa de futuras corridas. Eles até faturam um pouco mais por esperar, mas atraso é algo que ninguém tolera, não é mesmo?

2. Comportamentos inadequados

Agir com arrogância, segundas intenções, ser agressivo ou desrespeitoso com o motorista pode gerar desconforto e insatisfação. Assim, isso com certeza vai te levar a uma avaliação negativa e redução de estrela no seu perfil no app.

3. Bagagem inadequada

Se a bagagem é grande demais para o porta-malas ou suja demais para ser transportada no veículo, isso pode incomodar o motorista e resultar em uma avaliação negativa. Tenha cuidado com os itens que vai precisar transportar durante o trajeto e faça a limpeza para evitar transtornos.

4. Pedidos de paradas adicionais

Fazer paradas extras durante a viagem, sem avisar previamente ao motorista, pode causar frustração, irritação e atrasos. Assim, isso vai acabar resultando em uma avaliação negativa para você. Portanto, busque sempre calcular e pensar a rota direitinho do seu trajeto. Ajude quem está trabalhando e não de férias na Disney.

5. Falta de higiene pessoal

Entrar no carro com roupas sujas, malcheirosas, mau hálito ou mesmo estar sem tomar banho pode causar desconforto ao motorista e aos passageiros subsequentes.

Banho tomado, desodorante em dia, dentes e língua escovados, roupas limpas e secas, evite tomar uma avaliação negativa por conta de um descuido que deveria ser obrigação básica de cada pessoa.

6. Cancelamentos de última hora

Por fim, cancelar a corrida sem motivo válido pode causar inconvenientes ao motorista e prejudicar sua reputação, resultando em uma nota baixa.

