Ruan Monyel - 01 de março de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/cottonbro studio)

Conquistar alguém pelo Instagram pode parecer uma tarefa complicada ou até mesmo impossível para muitos, afinal, é difícil atrair a atenção virtualmente.

No entanto, com a popularização das redes sociais, a paquera vem se adequando a tecnologia e as possibilidades de conquistar o crush são enormes.

Existem algumas formas para fazer isso, que mesmo usando o aplicativo diariamente, muitos não conhecem. Prepare o papel e a caneta para anotar essas dicas.

6 formas de conquistar alguém pelo Instagram que nem todos sabem

1. Curtindo e comentando nas fotos

Como dizem: uma curtida é normal, duas é interesse e três é o puro suco do desespero, mas porque não ser um pouco desesperado, não é mesmo?

Curtir e comentar as fotos de quem você está afim, pode ser uma excelente maneira de ser notado e iniciar uma amizade virtual, onde as coisas podem fluir para algo mais sério.

2. Compartilhando memes

O bom humor é uma ótima ferramenta para amolecer até os corações de pedra.

Compartilhe memes ou vídeos fofos com a pessoa, além de melhorar o dia dela, você se mostra disponível para conhecê-la melhor.

3. Mandando um direct

Às vezes, quando se quer conquistar alguém é melhor ir direto ao ponto e mandar um direct, mas tenha atenção às palavras.

Mande mensagem puxando assunto e aos poucos a conversa vai tomando um ritmo natural.

4. Poste coisas de interesse do crush

Se você é do time dos mais tímidos, uma excelente forma de chamar a atenção é publicando coisas de interesse em comum entre os dois.

Por exemplo, se o alvo da paquera gosta de animais e você também, comece a publicar vídeos de cachorrinhos fofos que, provavelmente, a interação partirá dele.

5. Responder os stories

Seja com reações ou mensagens sobre o conteúdo, responder os stories do crush é uma tática perfeita para conquistá-lo.

Comece aos poucos e vá evoluindo a conversa, quando ele se der conta, já terá se rendido aos seus encantos.

6. Utilize as trends a seu favor

Por fim, fique de olho nas brincadeiras que são comuns nos stories e, além de responder as da pessoa, faça no seu perfil.

Por exemplo, aquelas trends “manda um número, que eu cumpro o desafio”, embora pareçam bobas, são ótimas para iniciar uma interação.

