Vereadora de Goiânia que estava internada na UTI é extubada e faz chamada de vídeo com amigos

Parlamentar foi diagnosticada com leptospirose e está internada desde segunda-feira (26)

Gabriella Pinheiro - 02 de março de 2024

Luciula do Recanto. (Foto: Reprodução/Redes sociais/ Câmara Municipal)

Após seis dias internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), a vereadora de Goiânia Luciula do Recanto (PSD) foi extubada e, inclusive, chegou a gravar uma vídeo chamada com amigos.

Conforme um boletim médico divulgado nas redes sociais da parlamentar na sexta-feira (1º), a paciente se recupera bem, já voltou a se alimentar por meio oral e, segundo a assessoria, está com bons sinais vitais.

Em uma gravação divulgada no Instagram, Luciula aparece fazendo uma vídeo chamada com amigos, que chega a mostrar alguns cachorrinhos abrigados pela ONG Recanto Anjos Peludos – fundada pela vereadora.

“Estamos com muita saudade, mas essa chamada de vídeo foi para dizer: ‘os seus anjinhos estão bem’. Estamos cuidando de tudo pra quando você voltar”, disse a assessoria da parlamentar na legenda da publicação.

A vereadora foi hospitalizada na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital, na segunda-feira (26), após ser transferida do hospital Encore, em Aparecida de Goiânia.

Diagnosticada com leptospirose, a doença infecciosa é causada por uma bactéria chamada Leptospira e pode ser transmitida para os seres humanos por meio do contato com água ou solo contaminado com a urina dos animais infectados.