“Anápolis não pode mais entrar em aventuras”, diz Antônio Gomide, pré-candidato a prefeito

Líder nas pesquisas, petista minimiza polarização e rejeição ao partido e diz que a cidade precisa de paz

Augusto Araújo - 06 de março de 2024

Antônio Gomide (PT), em entrevista ao Portal 6. (Foto: Élvis Diavani)

Nesta quarta-feira (06), o deputado estadual Antônio Gomide, pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis, foi o terceiro convidado do Ciclo de Entrevistas realizado pelo Portal 6 em parceria com os Estúdios Sigma.

Durante a sabatina, o petista, que busca o terceiro mandato à frente da gestão do município, revelou que tem como objetivo recuperar a esperança, autoestima e tranquilidade dos moradores, principalmente nas questões de saúde, moradia popular e educação.

O deputado, que lidera as pesquisas de intenção de voto, apontou que há uma insatisfação da população com a gestão de Roberto Naves (Republicanos) e até mesmo desconfiança a respeito da forma como os recursos públicos são administrados.

“Anápolis não pode mais entrar em aventuras”, destacou.

Gomide também minimizou a questão da polarização e rejeição ao PT em nível nacional, enfatizando a necessidade dos eleitores poderem ter condições de analisar as propostas para o que é mais benéfico para o município.

“O importante nesse momento é as pessoas terem credibilidade e tranquilidade, para escolherem alguém que traz confiança e que traga paz para nossa cidade”.

O parlamentar salientou também que a experiência na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), pôde abrir portas para diálogos mais próximos com o Governo Federal, que seriam essenciais para atrair recursos para Anápolis – questão essa apontada como o maior desafio para um possível terceiro mandato.

Além disso, o petista foi duro ao criticar a forma como a saúde tem sido tratada no município e apontou que o apoio das Organizações Sociais (OS’s) devem ser uma medida pontual, e não a regra.

“Hoje temos muito recurso na saúde, mas a Secretaria de Saúde (Semusa) não faz a gestão para o município. Ela pega o recurso dela e paga uma OS para que ela faça o trabalho de gestão. Isso não tem uma identidade da prefeitura junto à população. A prefeitura precisa ter um olhar com as pessoas, dialogando com os bairros, e não terceirizando a gestão da saúde”, argumentou.

Ao se tratar da temática da educação, Antônio Gomide disse que é necessário realizar um estudo e planejamento das necessidades de cada região, para responder às demandas da população conforme a necessidade.

Ele também pontuou que é responsabilidade da prefeitura dar oportunidades para as crianças, por meio de ações e políticas sociais, para que elas possam se desenvolver, diminuindo a desigualdade e até mesmo a violência na cidade.

A entrevista completa pode ser conferida no canal de YouTube do Portal 6, ou clicando no link abaixo.