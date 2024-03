Antônio Gomide é sabatinado pelo Portal 6 nesta quarta-feira (06)

Deputado estadual do PT é o terceiro participante do Ciclo de Entrevistas do site em parceria com os estúdios Sigma

Pedro Hara - 06 de março de 2024

Deputado Antônio Gomide (PT) lançou pré-candidatura à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Maykon Cardoso/Alego)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Anápolis, Antônio Gomide é o terceiro sabatinado do Ciclo de Entrevistas, nesta quarta-feira (06).

O deputado estadual responde às perguntas dos jornalistas Caio Henrique, editor do Portal 6, e Pedro Hara, que assina a Rápidas.

Internautas podem acompanhar a transmissão ao vivo pela home do site, YouTube e redes sociais a partir das 20h30.

Em parceria com os estúdios Sigma, a realização do Ciclo de Entrevistas dá início à cobertura eleitoral do Portal 6.

Os sabatinados também participarão de outros outros dois produtos do site: a Rapidinhas e React. Ambos serão gravados e posteriormente veiculados no YouTube e redes sociais.

Roberto poderia ter colocado mais dinheiro na Saúde, diz Amilton sobre empréstimo do Anápolis Investe

Durante a sabatina do Ciclo de Entrevistas, Amilton Filho (MDB) criticou a forma que foi utilizada os recursos do Anápolis Investe.

Para ele, o prefeito Roberto Naves (Republicanos) poderia ter distribuído melhor os investimentos nas áreas, principalmente na Saúde.

Quinta-feira (07) é a prova de fogo de Rogério Cruz na Câmara de Goiânia

Após a Câmara de Goiânia aprovar a inclusão da emenda aditiva para o projeto do empréstimo milionário de R$ 710 milhões solicitado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), a matéria deve ser votada ainda esta semana na Casa.

O texto será novamente apreciado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), nesta quarta-feira (06), e encaminhado para o Plenário.

A tendência é que a segunda votação e possível aprovação seja realizada na quinta-feira (07).

Diego Sorgatto lidera intenção de votos em Luziânia, aponta Paraná Pesquisas

Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira (05), aponta que o atual prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto (UB) lidera as pesquisas de intenção de voto na cidade.

Vice-prefeita do município, Diretora Ana Lúcia (Podemos), é a segunda colocada no levantamento.

A diferença entre os dois pré-candidatos chega a quase 20% na espontânea e 26% na estimulada.

Ex-secretário de Senador Canedo terá de pagar multa milionária

Ex-secretário de Administração e Governo de Senador Canedo, da gestão do ex-prefeito Divino Lemes, em Senador Canedo, Adevan de Jesus Morais foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) a pagar multa de R$ 2,2, milhões por improbidade administrativa.

No processo, Adevan é acusado de ser proprietário de um caminhão pipa, registrado em nome de um terceiro, que foi contratado para prestar serviços à Prefeitura.

A condenação pediu o bloqueio de bens de valor semelhante para garantir o pagamento da multa, suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com a administração pública por três anos.

Nota 10

Para Polícia Civil de Goiás (PCGO), que em menos de 24h prendeu os suspeitos de furtar a joalheria Bulgari, no Shopping Flamboyant.

A prisão ocorreu próximo ao município de Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal. A dupla havia levado R$ 3 milhões da loja.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis, que não consegue resolver o problema da lotação máxima nos leitos da UPA da Vila Esperança, fazendo com que a internação de pacientes seja feita de maneira improvisada.

O caos foi mostrado em reportagem escrita pelo jornalista Davi Galvão.