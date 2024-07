Hélio Lopes responde Michel Roriz e classifica atitudes como “fogo amigo”

Pré-candidato do PSDB criticou nota de repúdio do Cidadania sobre data da convenção partidária

Pedro Hara - 21 de julho de 2024

Hélio Lopes e Michel Roriz. (Foto: Ismael Vieira/Câmara de Anápolis)

Pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Anápolis, Hélio Lopes enviou uma nota à Rápidas dando a própria versão sobre o imbróglio envolvendo a federação com o Cidadania, acerca da data da convenção partidária.

No último sábado (20), o presidente estadual do Cidadania, Michel Roriz emitiu uma nota de repúdio em nome do partido, onde trata como “unilateral” a decisão de marcar o evento para o dia 25 de julho, pois havia um acordo prévio para o dia 1° de agosto.

Em resposta, Hélio Lopes relatou que o presidente da Federação Nacional, Marconi Perillo (PSDB), solicitou que Roriz retirasse a pré-candidatura, mas que o ex-governador não teve o pedido atendido.

Pelo contrário, segundo Hélio, o adversário tem trabalhado para atrapalhar o crescimento dele nas pesquisas. A atitude foi classificada pelo tucano como “fogo amigo”.

Ainda de acordo com o presidente municipal da Federação, foram apresentadas várias datas a Roriz, mas sem que o martelo fosse batido.

Diante do impasse, ele marcou a convenção para o dia 25 de julho. Segundo Hélio, a única coisa que ocorreu foi o cumprimento do estatuto.

Leia a nota na íntegra

Há mais de 60 dias, precisamente no dia 16/05, Michel Roriz e eu estivemos na residência do Marconi Perillo, em Goiânia, quando o ex-governador e presidente da Federação Nacional solicitou que ele retirasse a candidatura, para fortalecer a nossa, uma vez que o seu nome sequer é mencionado nas pesquisas eleitorais na cidade de Anápolis, mas isso não aconteceu. Ao contrário, ele (Michel Roriz), que já havia concordado, tem trabalhado firmemente no sentido de atrapalhar o crescimento da nossa pré-candidatura, sempre afirmando na imprensa local que é pré-candidato e que irá às convenções, forçando uma disputa interna, o chamado “fogo amigo”. Depois de muitos encontros e conversas com ele, com apresentação de várias opções de datas para a Convenção Municipal, sem sucesso, os membros do PSDB, sob a minha presidência e também como presidente da Federação Municipal PSDB/Cidadania, à unanimidade, resolvemos marcar a data da convenção, ato do presidente, não do vice, cargo ocupado por ele, para o dia 25/07, próxima quinta-feira, o que gerou essa inexplicável insatisfação do partido Cidadania. Portanto, não há falar em decisão autoritária, desrespeitosa, ou antidemocrática, haja vista que só estamos cumprindo o Estatuto da Federação PSDB/Cidadania, nos seus artigos 12 e 13, nada mais que isso.