Assista a entrevista com o pré-candidato a prefeito de Anápolis, Antônio Gomide

Deputado estadual é o terceiro sabatinado do Ciclo de Entrevistas

Pedro Hara - 06 de março de 2024

Antônio Gomide é deputado estadual pelo PT e ex-prefeito de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Alego)

Antônio Gomide (PT) é o terceiro sabatinado do Ciclo de Entrevistas realizado pelo Portal 6 em parceria com os Estúdios Sigma, nesta quarta-feira (06).

Conheça o pré-candidato

Antônio Roberto Otoni Gomide nasceu em Goianésia, mas se mudou com a família para Anápolis ainda muito novo, se tornando um verdadeiro anapolino. Casado com Ana Cláudia Dezzen Gomide, reside na cidade de coração com a esposa e os filhos, Thomaz, Caroline e Antônio Filho.

Aos 21 anos, se formou em odontologia pela Faculdade de Odontologia João Prudente, em Anápolis. Após se especializar em dentística restauradora, odontologia em saúde Coletiva e em educação em saúde pública, se mudou para Porangatu para trabalhar como cirurgião dentista. Já no ano seguinte, foi aprovado em um concurso público e se tornou servidor público estadual.

Gomide começou a participar ativamente da política quando ainda era um estudante, fazendo parte do centro acadêmico e se filiando ao Partido dos Trabalhadores, de forma a ser um importante nome para a construção do partido em Goiás.

Ainda jovem, se candidatou pela primeira vez a um cargo eletivo, ficando em terceira posição na disputa para a prefeitura de Porangatu. Em 1966, deu início à carreira política em Anápolis, sendo eleito vereador.

Esse foi apenas o início, sendo reeleito quatro anos depois e novamente em 2004, quando foi o vereador mais bem votado da cidade. Em 2002 e 2006, concorreu ao cargo de deputado estadual ficando na segunda e primeira suplência – respectivamente.

Antônio Gomide foi eleito prefeito de Anápolis pela primeira vez em 2008, quando recebeu votos expressivos no segundo turno, e foi novamente vencedor em 2012, batendo uma marca histórica ainda no primeiro turno.

Voltou a ser vereador em 2016 e em 2018, foi eleito deputado estadual. Quatro anos depois, foi reeleito com a maior votação da história do PT de Goiás.

ASSISTA O CICLO DE ENTREVISTAS: