Após descobrir traição, mulher aceita voltar e coloca condição inacreditável: “a mais ciumenta do mundo”

Para nunca mais sofrer decepções amorosas, ela optou por adotar um posicionamento radical e o caso viralizou

Gabriella Licia - 07 de março de 2024

Dupla se casou e ciúmes se intensificaram. (Foto: Reprodução)

Relações extraconjugais em romances monogâmicos costumam ser um grande divisor de águas para os envolvidos. Para um casal não foi diferente e, para manter a união, a mulher decidiu implementar costumes totalmente inacreditáveis. O caso viralizou.

Debbi Wood – ou como é conhecida, ‘a mulher mais ciumenta do mundo’ – é, atualmente, casada com Steve e descobriu uma traição do parceiro há alguns anos, quando ainda eram namorados.

Depois do incidente, ela aceitou reatar com ele. No entanto, mentiras não seriam mais toleradas.

Para isso, o homem precisou mudar completamente a rotina. Os programas televisivos foram limitados. Isso porque, segundo Debbi, ‘homem casado’ não deve assistir qualquer conteúdo, principalmente os programas contendo outras mulheres.

Além do mais, um detector de mentiras foi adquirido pela ciumenta. Agora, ele precisa passar pelo aparelho a cada vez que sai de casa.

A ideia foi desenvolvida após uma simples brincadeira de Steve, quando disse que ‘até levaria um detector de mentiras para provar certa situação’.

E se engana quem pensa que parou por aí. A vistoria nas contas bancárias e registros de chamadas no telefone também são diárias e minuciosas.

“Bem, quando você tem um bom homem, você não vai deixá-lo ir, vai?”, disse Debbi, durante entrevista ao programa This Morning da ITV.