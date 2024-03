Saiba como PRF descobriu esquema de furto em caminhão dos Correios, na BR-153

Agora, a PF será responsável por investigar a possibilidade de se tratar de uma organização criminosa

Samuel Leão - 07 de março de 2024

PRF flagra ação criminosa em caminhão dos Correios. (Foto: Divulgação/PRF)

Ao notar um caminhão dos Correios encostado na BR-153, com um carro parado ao lado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) desconfiou da ação e decidiu abordá-lo. Na ocorrência, a equipe acabou descobrindo um possível esquema de furto de mercadorias.

Ao Portal 6, o inspetor da PRF, Newton Morais, revelou que o caso aconteceu na noite desta quarta-feira (06), na região de Morrinhos, e que pode representar a descoberta de uma organização criminosa.

“Viram um caminhão parado, dos Correios, na beira da rodovia e, com ele, um Ford Fusion branco. Geralmente são veículos que não podem parar, ainda mais à noite. As suspeitas se confirmaram quando a equipe chegou perto do caminhão e o carro saiu em disparada”, relatou.

Nesse momento, a equipe percebeu que se tratava de alguma ação ilegal, optando por abordar o motorista do caminhão, um homem de 42 anos, para descobrir o que havia acontecido. Ao realizarem a oitiva dele, eles perceberam outra ação suspeita.

“Os policiais desceram da viatura e o motorista do caminhão começou a tremer e falar coisas sem nexo. Enquanto conversavam com o motorista, escutaram um barulho dentro do baú do caminhão e decidiram olhar o que era”, continuou.

Foi então que as autoridades descobriram que havia dois homens, um de 34 e outro de 19 anos, junto das mercadorias, separando itens que seriam furtados. Por conseguinte, foi dada a voz de prisão e os envolvidos foram conduzidos até a Polícia Federal (PF).

Como eles conseguiram identificar a placa do Ford Fusion, o carro também foi interceptado, em Aragoiânia, a caminho da capital.