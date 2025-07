Câmara de Goiânia aprova lei que reduz o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas

Durante a madrugada, os estabelecimentos poderão trabalhar somente em formato delivery

Gabriella Pinheiro - 10 de julho de 2025

Distribuidora de bebidas. (Foto: Tom Fisk/Pexels )

Foi aprovado de forma definitiva na manhã desta quinta-feira (10), pela Câmara de Goiânia, o Projeto de Lei que limita o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas da capital.

De autoria do vereador Sargento Novandir (MDB), o texto prevê que estabelecimentos desse tipo fechem as portas até as 23h59. O retorno das atividades será a partir das 5h.

Segundo a proposta, após a meia-noite, o atendimento ao público deve ser feito apenas por delivery.

Na justificativa, o parlamentar alegou que a medida visa reduzir os índices de criminalidade e melhorar a convivência urbana.

De acordo com um levantamento das forças de segurança, 44% dos homicídios na capital ocorrem em frente a distribuidoras de bebidas.

Agora, o projeto segue para sanção ou veto do prefeito Sandro Mabel (UB).

