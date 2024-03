3 filmes com mulheres reais que vão te inspirar

Ruan Monyel - 08 de março de 2024

(Foto: Divulgação/Fox Films)

No vasto universo cinematográfico, encontramos uma infinidade de histórias que nos emocionam, nos fazem refletir e nos inspiram, mas entre elas, destacam-se filmes que contam as trajetórias de mulheres reais, cujas vidas foram marcadas pela coragem, determinação e resiliência.

Essas histórias não apenas nos encantam na tela, mas também nos lembram da força e do poder que as mulheres têm para superar desafios e alcançar grandes feitos. Neste Dia Internacional da Mulher, deixo aqui três histórias que vão te emocionar e mostrar tudo que essas guerreiras são capazes de fazer.

1.Till – A Busca por Justiça (Prime Vídeo)

“Till” é um filme baseado em eventos reais que narra a história do assassinato brutal de Emmett Till, um adolescente afro-americano de 14 anos, em 1955, no Mississippi. O filme segue a jornada de sua mãe, Mamie Till, em busca de justiça após o assassinato de seu filho.

Mamie desafia o sistema de segregação racial do sul dos Estados Unidos e enfrenta obstáculos e ameaças enquanto luta incansavelmente por justiça para Emmett. O longa contém cenas fortes de racismo que vão te levar às lágrimas.

2. Estrelas Além do Tempo (Disney +)

Dirigido por Theodore Melfi, este filme retrata a história de três mulheres afro-americanas – Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson – que desafiaram o preconceito racial e de gênero para se destacarem como brilhantes cientistas da NASA durante a corrida espacial da década de 1960.

“Estrelas Além do Tempo” não apenas celebra as realizações dessas mulheres extraordinárias, mas também retrata as contribuições fundamentais para a história da ciência e da exploração espacial. O filme tem cenas marcantes com atuações viscerais que vão te emocionar.

3. Joy: O Nome do Sucesso (Star +)

“Joy: O Nome do Sucesso” é um filme dirigido por David O. Russell e lançado em 2015. O longa é uma dramatização da história real de Joy Mangano, uma empreendedora americana que se tornou conhecida por inventar um esfregão de limpeza revolucionário, e mesmo quando ninguém acreditava em sua ideia, ela persistiu e construiu um império.

Com uma mistura de drama e comédia, o filme retrata os altos e baixos da jornada empreendedora de Joy, incluindo os desafios de lidar com a família, os negócios e as pressões de alcançar o sucesso. “Joy: O Nome do Sucesso” é uma história inspiradora sobre perseverança, criatividade e o poder de transformar sonhos em realidade.

Esses filmes não apenas nos entretêm, mas também nos ensinam lições valiosas sobre a resiliência, determinação e a força. Suas histórias nos inspiram a acreditar em nós mesmos, a lutar por nossos sonhos e a nunca subestimar o poder de uma mulher determinada.

Ruan Monyel é publicitário, pós-graduando em direção de arte e amante do universo audiovisual. Escreve todas as sextas-feiras. Siga a coluna no Instagram @proximo.filme.