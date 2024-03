Esse é o motivo para Caio Castro, Letícia Bufoni e Lucas Lucco estarem em shopping de Goiânia nesta sexta-feira (08)

Capital goiana hospedará a primeira atração do evento, que ainda terá calendário em diversos países

Samuel Leão - 08 de março de 2024

Porsche Cup recebe artistas em Goiânia. (Foto: Reprodução)

A união de uma estrela da música, uma grande atleta do skate e um ator renomado irá movimentar Goiânia nesta sexta-feira (08), durante uma visita ao Shopping Flamboyant. E essa reunião é motivada por um evento que acontece já no final de semana.

Se trata da primeira edição da Porsche Cup C6 Bank 2024-2025, a maior competição de automóveis de luxo e alto desempenho, os chamados GT, da América Latina. Ao todo, mais de 75 carros rigorosamente idênticos, disputando três categorias.

Lucas Lucco, Caio Castro e a medalhista do X Games e campeã mundial de Skate Street, Letícia Bufoni, já estão na capital goiana e irão atender os fãs, com fotos e autógrafos, a partir das 18h30, no Shopping Flamboyant.

No dia seguinte, os três irão disputar corridas no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, buscando pontuar para conseguir um bom posicionamento na próxima prova, que ocorre em Portugal no mês de junho. A terceira etapa será na Argentina.

Depois de um ano afastado, após sofrer um acidente na Copa Truck, o ator Caio Castro retorna às pistas para seguir a carreira de piloto. Já Letícia Bufoni irá realizar a estreia na área, com expectativa de conseguir um êxito equivalente ao que obteve nas quatro rodas do Skate.

Todos os três famosos já estão em Goiânia, onde realizarão os treinos, de modo a se ambientarem à pista. Ingressos para a prova já estão a venda, com a entrada inteira para a arquibancada custando R$ 60, e a meia por R$ 30. Vale ressaltar que clientes do C6 Bank ganham 50% de desconto para pagamento via cartão de crédito.