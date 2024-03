Festival com Paralamas do Sucesso, Nando Reis e CPM22 acontece em Goiânia neste sábado (09)

Evento terá a abertura dos portões começando já às 15h, seguindo com programações até 23h30

Samuel Leão - 08 de março de 2024

Festival acontece neste sábado (09). (Foto; Marcelo Sa Barreto / AgNews)

Diversos bandas tradicionais da música brasileira se reúnem, neste sábado (09), em Goiânia, para o “Um Festival”. Paralamas do Sucesso, Nando Reis, “Ira!”, Cpm22 e Raimundos se reúnem na capital do sertanejo para mudar os ares.

O evento ocorre no Goiânia Arena, e terá a abertura dos portões começando já às 15h. O primeiro show será do grupo Raimundos, dono de sucessos como “Mulher de Fases” e “Reggae do Maneiro”, às 16h30, seguido pelo CPM 22, tocando hits como “Dias Atrás”, às 18h.

Na sequência, se apresenta o “Ira!”, cantando “Flores em Você” e “Envelheço na Cidade”, às 19h30. O próximo espetáculo é embalado pelos Paralamas do Sucesso, com os clássicos “Lanterna dos Afogados” e “Meu Erro”, às 21h30.

Por fim, o show que fecha a noite é do artista Nando Reis, lançado na banda Titãs, tocando canções compostas em carreira solo e alguns hits feitos com o grupo, as 23h30. É bom preparar o “All Star Azul” para curtir “Por Onde Andei” e diversos outros sucessos do cantor.

Os ingressos já estão à venda, disponíveis no site Ticket360, e variam entre R$ 100 para a arquibancada e R$ 240 para os Camarotes Open Bar. Vale ressaltar que também é possível pagar a meia solidária, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.