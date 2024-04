Homem é preso após tentar matar esposa e filha durante crise de ciúmes, em Anápolis

Suspeito teria se enfurecido após ver uma transferência bancária efetuada na conta da companheira

Maria Luiza Valeriano - 13 de abril de 2024

Imagem ilustrativa do bairro Jibran El Hadj, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Mãe e filha viveram momentos de terror na madrugada deste sábado (13), em Anápolis, quando o esposo da jovem tentou matá-la, juntamente com a criança, de apenas 06 anos.

O caso aconteceu no bairro Jibran El Hadkj, por volta das 1h. De acordo com a mãe, de 26 anos, os eventos desencadearam-se depois que o suspeito descobriu que ela havia recebido uma transferência via Pix do ex-marido para uma consulta médica da filha.

O fato causou um ataque de fúria no marido, que passou a desferir uma série de chutes e socos contra o rosto da jovem.

O suspeito ainda teria sacado uma faca e tentado matá-la. A criança também foi alvo da violência e sofreu agressões durante o ataque.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, porém, ao chegar no local, o homem já havia fugido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) também esteve presente e prestou os primeiros socorros à vítima.

Caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do caso.