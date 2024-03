Ney Matogrosso ironiza boato de que estaria com problemas de saúde

Na quarta-feira (6), Ney se internou no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para fazer uma bateria de exames

Folhapress - 08 de março de 2024

(Foto: Reprodução)

Ney Matogrosso, de 82 anos, ironizou a mentira de que estaria internado, em São Paulo, com problemas de saúde.

Nas redes sociais, ele publicou uma foto em que aparece sorridente ao redor de amigos, num restaurante, brincando com uma taça de vinho. “Olhem como estou mal! Rsss”, escreveu na legenda.

Na quarta-feira (6), Ney se internou no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP para fazer uma bateria de exames. Todos os anos o artista, por recomendação médica, se interna para fazer um check-up.

Sua agenda de shows segue inalterada. Neste sábado, ele se apresenta no Tokio Marine Hall, na capital paulista, e, no mesmo dia, faz uma participação no show de Ana Cañas.

Em breve, a vida do cantor poderá ser vista nas salas de cinema. Ainda sem previsão de lançamento, o filme “Homem com H”, de Esmir Filho, vai contar a história do artista, em suas diferentes fases, desde o seu surgimento no grupo Secos & Molhados. O ator Jesuíta Barbosa vai interpretar Ney no cinema.