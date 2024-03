6 sinais para reconhecer que seu amigo está mentindo pra você

A confiança é a base de uma verdadeira amizade, e as mentiras podem comprometer a parceria

Ruan Monyel - 10 de março de 2024

(Foto: ReproduçãoqPexels)

Identificar quando um amigo está mentindo para você, embora seja doloroso, é necessário para manter relações saudáveis e verdadeiras.

Às vezes, nossos amigos podem sentir a necessidade de ocultar a verdade por uma variedade de razões, desde proteger nossos sentimentos até esconder algo embaraçoso.

No entanto, a confiança é a base de uma verdadeira amizade, e as mentiras podem comprometer a parceria entre os dois.

1. Ocultar publicações nas redes sociais

Atualmente, as redes sociais são um espelho da vida e da rotina de alguém, e quando uma pessoa decide ocultar alguma publicação de você, pode ser um sinal de que ela está escondendo algo.

Quando o seu amigo não te coloca no “close friends” do Instagram ou oculta os status do WhatsApp, ele definitivamente não quer que você descubra algo.

2. Mantém um comportamento defensivo

Continuando a lista, geralmente, quando confrontados com uma mentira, muitas pessoas tendem a ficar na defensiva.

Se seu amigo reagir de forma exagerada ou ficar irritado quando questionado sobre algo, isso pode indicar que ele tem segredos que esconde de você.

3. Evitar sua companhia

Quando alguém está mentindo ou inventando boatos sobre outra pessoa, ela tende a manter o máximo de distância possível do alvo da “fofoca”.

Caso seu parceiro esteja inventando desculpas frequentes para evitar te ver, é melhor terem uma conversa séria sobre a amizade.

4. Comportamentos fora do habitual

Caso seu amigo passe a ter comportamentos que não são comuns a ele, como estar recluso quando na verdade é extrovertido, é um claro sinal de que ele está escondendo algo.

Mesmo que algumas conversas sejam difíceis, confrontá-lo é o melhor a fazer, afinal, ele pode estar passando por um problema e você pode ajudá-lo.

5. Inconsistência nas atitudes

Uma das maneiras mais óbvias de detectar uma mentira é observar se as atitudes do seu amigo condizem com aquilo que ele fala.

Afinal, se ele se diz tão leal, onde ele estava quando você mais precisou? É melhor abrir os olhos.

6. Não te responder diretamente

Por fim, seja pessoalmente ou de maneira virtual, se o seu “brother” não consegue te responder de maneira direta e fica dando respostas evasivas, com toda certeza, ele está mentindo pra você.

Os mentirosos têm dificuldades em ser questionados e tendem a dar respostas curtas e indiretas no intuito de desviar o assunto.

