Anápolis fica fora das cidades que vão receber recursos do PAC para Cultura

Municipio, no entanto, conseguiu aprovar projetos nas áreas de educação e saúde

Pedro Hara - 12 de março de 2024

Casa JK, em Anápolis. (Foto: Goinfra)

Das cinco obras selecionadas pelo Governo Federal para serem contempladas com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções, em Anápolis, nenhuma delas é voltada à Cultura.

É o que mostra o painel disponibilizado pelo Executivo com todos os projetos e consultado pela Rápidas.

Cidades de menor porte como Bela Vista de Goiás, Hidrolândia, Padre Bernardo e Quirinópolis serão contempladas com a construção de novos Centros de Cultura (CEU). Enquanto isso, Anápolis ficará sem novas instalações voltadas à atividade no município.

Além de novos CEU’s, haverá as restaurações do Teatro Goiânia e do Palácio Conde dos Arcos, em Goiânia e Cidade de Goiás, respectivamente.

As escolhas feitas pelo Governo Federal mostram que Anápolis perdeu a oportunidade de realizar intervenções em espaços culturais da cidade, como a Casa JK.

Entre as obras do PAC das quais Anápolis se habilitou estão uma escola de período integral e unidades básicas de saúde.

Empréstimo milionário aprovado na Câmara de Goiânia ainda vai dar o que falar

Aprovado na última semana na Câmara, o empréstimo de R$ 710 milhões não deve deixar de ser discutido na Câmara de Goiânia.

Rápidas apurou junto a fontes que as discussões do pedido feito por Rogério Cruz (Republicanos) à Casa ainda estão longe do fim.

Isso porque a questão foi recentemente judicializada no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pelo vereador Lucas Kitão (PSD).

Fred Godoy diz que Agir vai apoiar Leandro Ribeiro em Anápolis

Durante a sessão desta segunda-feira (11), na Câmara de Anápolis, o vereador Fred Godoy (Agir) anunciou o apoio do partido à pré-candidatura a prefeito de Leandro Ribeiro (PP).

Na ocasião, ele também deixou as portas para Leandro, caso ele queira filiar-se à sigla. Este foi o primeiro apoio público que o parlamentar recebe de alguma legenda na cidade.

Fred diz ter recebido carta branca de Fernando Meireles, presidente estadual do partido para a composição da chapa em Anápolis.

No entanto, o próprio Meireles já deu declarações de apoio a Márcio Corrêa (MDB).

Silvye diz que prefeito de Minaçu assedia mulheres da cidade

Durante entrevista em uma rádio de Minaçu, a deputada federal Silvye Alves (UB) revelou ter recebido denúncias de assédio praticado pelo prefeito Carlos Alberto Leréia (PSDB), contra mulheres do município.

Ainda segundo Silvye, ela conhece a fama de “outros carnavais”. Leréia ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Anapolino, governador de Roraima escapa momentaneamente de cassação

Governador de Roraima, Antônio Denarium (PP) teve a segunda cassação do mandato anulada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR).

Anapolino, Denarium era investigado pela execução de reformas em residências de eleitores por meio do programa “Morar Melhor”, em 2022. Ele ainda responde a outros dois pedidos de cassação.

Agora ele permanece no cargo até decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

MPGO indica dois procuradores de Justiça para o STJ

O Ministério Público de Goiás (MPGO) indicou os procuradores Benedito Torres Neto e Ivana Farina Navarrete para a vaga no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Eles disputam a vaga que será aberta com a saída de Laurita Vaz, que se aposentou ainda em 2023.

Atleta que começou carreira em Goiás é convocado para defender a Seleção Brasileira

Atualmente no Porto, de Portugal, o atacante Galeno foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

Ele foi chamado para ocupar a vaga de Gabriel Martinelli, cortado por lesão. Natural de Barra do Corda (MA), Galeno começou a carreira no Trindade.

Nota 10

Para Goiânia, que recebeu da Organização das Nações Unidas (ONU) o título de “Cidade Árvore do Mundo”.

A honraria coloca a capital no mesmo grupo de cidades como Paris, Milão, Madri, Nova Iorque, Turin e Toronto.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) de Goiânia, que vem causando transtornos para moradores e trabalhadores com as obras realizadas na Avenida Leste Oeste com a Avenida Castelo Branco, na capital, e que não foram entregues no prazo estipulado, em novembro de 2023.

Outra reclamação recebida pela Rápidas são sobre os desvios feitos no Bairro São Francisco, que nunca são avisados e mudam a cada dia, atrapalhando também o trânsito no local.