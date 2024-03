Bolha de calor formada no Paraguai também deve chegar a Goiás; conheça o fenômeno

Temperaturas altas, que podem alcançar 45°C, devem tornar o tempo agonizante nas cidades

Samuel Leão - 12 de março de 2024

Imagem aérea de Anápolis, em um dia de calor. (Foto: Reprodução)

Em um efeito cascata, causado por um fenômeno que ocorre no Paraguai, Goiás deverá receber uma forte onda de calor nos próximos dias. A previsão aponta que a formação da chamada “bolha” deve se deslocar para o centro-sul do Brasil e causar um salto na sensação térmica.

Em suma, tal fenômeno se trata de uma massa de ar quente, formada em uma área de alta pressão atmosférica, de modo que o ar fica preso próximo à superfície e impede a passagem de frentes frias. O prognóstico foi divulgado pela MetSul Meteorologia.

Formada no norte da Argentina e no Paraguai, a alteração deve se deslocar e afetar as regiões do sul do Mato grosso, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo, podendo também atingir parte de Goiás.

O instituto apontou que esse fenômeno deve elevar significativamente as máximas, com temperaturas atingindo até 45 °C.

A formação pode permanecer por dias ou semanas, até que alguma frente fria consiga interferir e “ventilar” a bolha de calor.

Nos últimos dias, a reportagem entrou em contato com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que ressaltou a baixa probabilidade de Goiás ser impactado. No entanto, o MetSul ressaltou a possibilidade dos efeitos serem, sim, percebidos em terras goianas.

Assim, a expectativa é que as cidades mais atingidas sejam as do extremo sul do estado, como Itumbiara e São Simão. No entanto, o Centro do estado também poderá ser alcançado, com Anápolis e região metropolitana de Goiânia situadas nas possíveis áreas afetadas.