Lugar onde passageiros podem dormir para esperar voo em aeroporto chama atenção

Hotel interno pode ser bem aconchegante, mas alguns internautas ficaram espantados: "me sentiria em uma urna funerária"

Gabriella Licia - 12 de março de 2024

Lucas Estevam compartilhou como funciona o local no interior do aeroporto. (Foto: Reprodução)

Um digital influencer viralizou mostrando os locais para dormir no interior de um aeroporto em Istambul, na Turquia, e o estilo de camas deixou os internautas chocados e divididos.

Lucas Estevam utiliza o perfil do Instagram para compartilhar curiosidades e vivências durante as viagens que realiza pelo mundo todo. Nesta ocasião, ele mostra como funciona o ‘hotel’ do local. A polêmica repercutiu bastante.

Nas cenas, é possível ver ele mostrando algumas camas, em espécie de casulo. Quem precisar descansar e se interessar pela proposta, pode alugar a cama, com direito a um cobertor, travesseiro e tomadas.

A superfície pode ser fechada para evitar claridade. Assim, a pessoa ficará totalmente reclusa dentro do ambiente, podendo descansar tranquilamente.

Os valores podem variar, dependendo dos dias e horários, chegando a custar € 9 (quase R$ 49) por hora, além de € 2 (R$ 10,89) para cobertor e travesseiro.

Lucas explicou que não precisou gastar nada, já que utiliza um cartão de crédito brasileiro que oferece o período de descanso incluso e sem taxas.

Já os internautas ficaram divididos. Enquanto alguns acharam a ideia incrível, outros odiaram. “Jamais dormiria em casulo. Eu me sentiria em uma urna funerária!”, disse uma usuária do Instagram.

