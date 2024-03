Mais 20 cidades em Goiás vão receber serviço de internet 5G; saiba quais

Atualmente, apenas seis municípios no estado operam com o sinal de dados móveis e banda larga

Davi Galvão - 13 de março de 2024

Sinal de 5G é até 100 vezes mais ágil do que o predecessor.(Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Uma nova rodada de municípios goianos está na mira das operadoras de telefonia para receber os serviços de internet 5G em Goiás.

Após uma reunião entre o Governo Estadual e a empresa TIM, foram estabelecidos os planos para que novas cidades do interior passem a receber o sinal de dados móveis e banda larga.

São elas: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Goianira, Guapó, Itaberaí, Jataí, Luziânia, Minaçu, Planaltina, Porangatu, Quirinópolis, Rio Verde, Santo Antônio de Descoberto, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso de Goiás.

Atualmente, o 5G já está disponível em seis municípios do estado – Goiânia, Aparecida, Anápolis, Caldas Novas, Pirenópolis e Rio Quente – sendo que, na capital, já possui cobertura total.

Já com relação ao 4G, o vice-presidente da operadora, Fábio Avelar, informou que a TIM já cobre 100% dos municípios de Goiás.

Com o avanço para o próximo nível de sinal, previsto para ocorrer até o final do ano, a expectativa é de que mais moradores possam utilizar o serviço de internet com mais agilidade e praticidade.